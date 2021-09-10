В Лермонтовке вспомнят «Сайгон» и поговорят про Гребенщикова, «Битлз» и современную африканскую музыку

«Открытая гостиная» Лермонтовки приглашает на бесплатный фестиваль «Путешествия со звуком»: за несколько дней вспомним, каким был «Сайгон», при чем тут «Аббатская дорога» и научимся делать волынку из перчатки. 12+

Историю легендарного кафе «Сайгон», приюта неформальной творческой интеллигенции, можно было бы начать и вовсе с поэта Некрасова и композитора Глинки: они когда-то жили по тому самому адресу. Но музыкальный критик Артём Макарский расскажет, конечно, о других персонах. И о том, почему именно «Сайгон», название которого не фигурировало ни в каких адресных книгах, стал культовым и какие еще места Литейного округа были притягательны для неформалов.

Из «Сайгона» переместимся в Мали: благодаря исследовательнице Лаборатории языков и культур Африки Екатерине Аплоновой узнаем, как звучит блюзовый рок в исполнении кочевников и какие традиции остались от гриотов, традиционных музыкантов.



С искусствоведом Марией Шрамовой попытаемся уловить «послевоенную травму» в песнях битлов — и так каждый вечер: немного ирландских танцев, венская опера, советские мюзиклы столетней давности, капоэйра.



Встречаемся в «Открытой гостиной» (Литейный, 17–19) с 13 по 18 сентября, расписание на страничке во «ВКонтакте».



Александра Шеромова

