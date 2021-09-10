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10-летнюю девочку из-под Гатчины нашли в квартире у взрослого «дяди» в Петербурге. До этого они переписывались в Интернете

Полиция нашла пропавшую 10-летнюю девочку в квартире мужчины на Партизана Германа

Оперативники петербургского главка за пару часов вычислили местонахождение школьницы, которая после школы не вернулась домой.

Фото: Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 сентября, накануне в 21:15 в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 46-летнего мужчины, жителя поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района. Он рассказал, что его 10-летняя дочка после школы не вернулась домой.

«Для розыска ребенка был задействован весь личный состав гатчинской полиции, проинформированы все наружные наряды. Для установления местонахождения девочки сотрудники уголовного розыска изучили ее аккаунты в социальных сетях», — сообщили в главке. Полицейские выяснили, что девочка некоторое время вела переписку с 33-летним жителем Красносельского района, проживающим на улице Партизана Германа. Сам он в поле зрение полиции ранее не попадал.

В квартиру сразу же выехали и нашли там разыскиваемого ребенка. По предварительным данным, мужчина угрожал и пытался приставать к ребенку, но полицейские успели вовремя — вреда ребенку нанесено не было. Девочку уже передали родителям.

Мужчину доставили в полицию, но в ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (22)

PROM
родителям нужно очень внимательно контролировать жизнь своих детей
263835961
ну, когда царь мальчиков в пупки целует перед телекамерами, холопы считают, что и им с рук сойдет...
261896911
Возможен и вариант Набокова
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