Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 сентября, накануне в 21:15 в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 46-летнего мужчины, жителя поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района. Он рассказал, что его 10-летняя дочка после школы не вернулась домой.



«Для розыска ребенка был задействован весь личный состав гатчинской полиции, проинформированы все наружные наряды. Для установления местонахождения девочки сотрудники уголовного розыска изучили ее аккаунты в социальных сетях», — сообщили в главке. Полицейские выяснили, что девочка некоторое время вела переписку с 33-летним жителем Красносельского района, проживающим на улице Партизана Германа. Сам он в поле зрение полиции ранее не попадал.

