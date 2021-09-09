В Гатчине объявлена в розыск десятилетняя девочка

В Гатчинском районе Ленобласти пропала 10-летняя девочка. Сообщение об этом поступило в полицию в 21:15, рассказали 9 сентября в ГУ МВД по региону.

Девочка живет в поселке Мыза-Ивановка на улице Речной. Ее объявили в розыск после того, как она не вернулась из школы к позднему вечеру.

