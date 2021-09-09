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В Гатчине объявлена в розыск десятилетняя девочка

В Гатчинском районе Ленобласти пропала 10-летняя девочка. Сообщение об этом поступило в полицию в 21:15, рассказали 9 сентября в ГУ МВД по региону.

Девочка живет в поселке Мыза-Ивановка на улице Речной. Ее объявили в розыск после того, как она не вернулась из школы к позднему вечеру.

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Комментарии (6)

rpu01
Предлагаю современную радикальную меру, переименовать Санкт-Петербург в ПитерАул или ПитерАбад и на всех женщин и девочек надеть паранджу! Без нужды не выпускать их из дома.
Редиска Здесь
В Google Maps есть такая возможность, называется "location sharing". Благодяря ей, я всегда могу видеть где находится моя дочь.
В чем проблема для других родителей использовать современные технологии?
читатель№1
России надо выходить из Совета Европы, тогда не надо будет придерживаться лже-гуманных ценностей, в которых каждого конченного считаю Человеком и водят вокруг него хороводы. Реставрировать смертную казнь, упраздненную с 96-го года и расстреливать всех насильников малолетних согласно "ч. 4 ст. 117 УК РСФСР изнасилование, совершённое особо опасным рецидивистом или повлёкшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней". Иначе истории с Кемерово будут повторяться снова, снова и снова. А этих будут выпускать снова, снова и снова
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