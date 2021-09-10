FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

На КАД Петербурга закроют два съезда из-за дорожных работ

На участке кольцевой дороги вокруг Петербурга на неделю введут ограничения. Дело в том, что на второй полосе будут устранять колейность.

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 18 сентября на внутреннем кольце между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом (57–59-й км) перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/ч.

ПоделитьсяПоделиться

Генподрядчик ООО СПК «Зелёный город» будет вести работы круглосуточно, в две смены. Их сроки могут корректироваться в зависимости от погоды, уточняют в учреждении.

Как ранее писала «Фонтанка», с 6 по 13 сентября объявлены работы на том же участке, но на внешнем кольце КАД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний