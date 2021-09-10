На участке кольцевой дороги вокруг Петербурга на неделю введут ограничения. Дело в том, что на второй полосе будут устранять колейность.



Как сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 18 сентября на внутреннем кольце между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом (57–59-й км) перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/ч.