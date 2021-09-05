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Ещё на одном участке КАД закроют две полосы, снова у вантового моста

На юге внешнего кольца КАД борются с колеёй

Новые ограничения введут на одном из самых загруженных участков кольцевой дороги вокруг Петербурга.

Как сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 6 сентября по 13 сентября на внешнем кольце между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом (61-й — 57-й км) перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/ч.

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За неделю на второй полосе планируется устранить колейность. Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город» намерен работать круглосуточно в две смены. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Напомним, из-за дорожных работ пробки на КАД собираются в нескольких местах, в том числе у вантового моста. Есть они даже воскресным вечером, когда в целом в городе минимальный 1 балл.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Гениальная организация ремонта. Четвертый раз за год перекрывать один и тот же участок.
Obseerv
Закройте ваш КАД полностью на какое-то время и отремонтируйте, а не ведите вечный ремонт!
265059269
Сколько можно издеваться над людьми! За время "ремонта швов" колейность, ...., ...., было не восстановить?!
ДБ (с)
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