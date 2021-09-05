Новые ограничения введут на одном из самых загруженных участков кольцевой дороги вокруг Петербурга.
Как сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 6 сентября по 13 сентября на внешнем кольце между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом (61-й — 57-й км) перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. На третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/ч.
За неделю на второй полосе планируется устранить колейность. Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город» намерен работать круглосуточно в две смены. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Напомним, из-за дорожных работ пробки на КАД собираются в нескольких местах, в том числе у вантового моста. Есть они даже воскресным вечером, когда в целом в городе минимальный 1 балл.