Песков: Путин не приедет на похороны Зиничева в Петербург

Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах экс-главы МЧС Евгения Зиничева в Петербурге. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Он также назвал преждевременным вопрос о том, кто может стать министром чрезвычайных ситуаций после гибели Зиничева. «Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, когда может быть представлена кандидатура на пост главы МЧС.



Напомним, прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября, в нем собирается принять участие Путин. В тот же день экс-главу МЧС похоронят в Петербурге — на Северном кладбище уже началась подготовка.

