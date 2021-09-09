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Песков: Путин не приедет на похороны Зиничева в Петербург

Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах экс-главы МЧС Евгения Зиничева в Петербурге. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также назвал преждевременным вопрос о том, кто может стать министром чрезвычайных ситуаций после гибели Зиничева. «Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, когда может быть представлена кандидатура на пост главы МЧС.

Напомним, прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября, в нем собирается принять участие Путин. В тот же день экс-главу МЧС похоронят в Петербурге — на Северном кладбище уже началась подготовка.

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Комментарии (5)

SNOW
Теперь свежий асфальт перед кладбищем опять уберут?
Cвифт
..... это после того, как Эхо задало вопрос про обстоятельства и место в лоб Пескову ?, ..... дав понять, что все уже в курсе , пока они там "чаёвничали" с Шойгу на заимке.
Иван 2пырьев
Зиничева привезут в Москву для "попрощаться"
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