В Ладожское озеро выпустили двух нерпят, которые проходили реабилитацию в центре помощи морским ластоногим на территории «Водоканала» в Репино. Их «выпускной», который состоялся в поселке Зоостровье Приозерского района, посетил 9 сентября корреспондент «Фонтанки».

Самец Сторожевой был одним из самых некрупных воспитанников центра: его нашли очень истощенным и слабым. Самка Золотая, которую обнаружили в бухте Владимирская, поступила в центр с серьезными травмами.



Сейчас же нерпы набрали хороший вес и поправились, поэтому смогли уплыть навстречу самостоятельной жизни. На берегу выпускники недолго посовещались, потом Золотая пару раз ударила ластой по воде и уплыла первой. Затем за ней последовал собрат.