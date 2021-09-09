В Ладожское озеро выпустили двух нерпят, которые проходили реабилитацию в центре помощи морским ластоногим на территории «Водоканала» в Репино. Их «выпускной», который состоялся в поселке Зоостровье Приозерского района, посетил 9 сентября корреспондент «Фонтанки».
Самец Сторожевой был одним из самых некрупных воспитанников центра: его нашли очень истощенным и слабым. Самка Золотая, которую обнаружили в бухте Владимирская, поступила в центр с серьезными травмами.
Сейчас же нерпы набрали хороший вес и поправились, поэтому смогли уплыть навстречу самостоятельной жизни. На берегу выпускники недолго посовещались, потом Золотая пару раз ударила ластой по воде и уплыла первой. Затем за ней последовал собрат.
Водоканал Санкт-Петербурга
В декабре в свободное плавание планируют отпустить еще одну нерпу. Пока она весит слишком мало — впервые в истории центра в сентябре нашлась воспитанница с весом, как у детеныша. Сейчас она заново учится есть рыбу, отмечают сотрудники.