В Ногинске завершили спасательные работы после взрыва газа в жилом доме

В Ногинске завершили поисково-спасательные работы после взрыва бытового газа в жилом доме. Все завалы разобрали, но жители еще не вернулись в квартиры, сообщает 9 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В паблике «Типичный Ногинск» «ВКонтакте» пишут, что среди погибших мать с 10-летним сыном (отец семейства был в командировке) и бабушка с 15-летней внучкой. Также во время аварии погиб 58-летний Александр Соловьев, главный водолаз Центра подготовки космонавтов.



Взрыв бытового газа произошёл в подмосковном Ногинске рано утром 8 сентября. В жилом доме обрушились перекрытия на трех этажах, обвалилась часть внешней стены. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе два ребёнка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

