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Невероятные приключения итальянца в России. Рождённый в Милане студент из Петербурга уже неделю живёт на лавочке в Пулково

В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, вернувшийся на учёбу в Петербург

Родившийся в Италии, но имеющий, в том числе, российские документы студент по имени Габриэле уже неделю живёт на лавочке в транзитной зоне Пулково. Покинуть территорию аэропорта и въехать в Петербург ему мешают бюрократические проволочки.

Историю 25-летнего Габриэле 9 сентября подробно рассказывает портал 47news. Молодой человек — сын итальянца и петербурженки. У него на руках есть учебная виза, он является студентом второго курса петербургского Электромашиностроительного колледжа. Проблема в том, что вернувшийся из Милана Габриэле стал жертвой распоряжения правительства № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...». В нём есть «ковидный пункт», согласно которому учебные заведения должны предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся с зарубежной «удалёнки» в российские аудитории. При этом про Габриэле в его колледже почему-то забыли.

В настоящий момент помочь русскому итальянцу пытаются юристы. В Пулково он находится со 2 сентября.

Подробнее о «невероятных приключениях итальянца в России» образца 2021 года читайте в материале 47news.

Это не первый случай, когда иностранцы оказываются запертыми в Пулково. В апреле 2021 года на двое суток в транзите задержалась 15-летняя гражданка Казахстана Томирис Айтжанова. Она прилетела лечить ногу, но столкнулась с новым распоряжением правительства РФ о въезде иностранных граждан. А в августе 2021 года неделю здесь провёл гражданин Германии Александр Ноймюллер.

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Комментарии (7)

Valer_Kulik
Вот был бы таджиком, узбеком или киргизом, не имел бы проблем.
260708081
Позор. Неделю заниматься фигней, представляют, что за администрация в его колледже.
bluxer
Пардон, а почему он не гражданин России? Что-то тут не так.
Значит, кто-то когда-то пытался ездить на хромой козе.
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