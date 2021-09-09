Невероятные приключения итальянца в России. Рождённый в Милане студент из Петербурга уже неделю живёт на лавочке в Пулково

Родившийся в Италии, но имеющий, в том числе, российские документы студент по имени Габриэле уже неделю живёт на лавочке в транзитной зоне Пулково. Покинуть территорию аэропорта и въехать в Петербург ему мешают бюрократические проволочки.
Историю 25-летнего Габриэле 9 сентября подробно рассказывает портал 47news. Молодой человек — сын итальянца и петербурженки. У него на руках есть учебная виза, он является студентом второго курса петербургского Электромашиностроительного колледжа. Проблема в том, что вернувшийся из Милана Габриэле стал жертвой распоряжения правительства № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...». В нём есть «ковидный пункт», согласно которому учебные заведения должны предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся с зарубежной «удалёнки» в российские аудитории. При этом про Габриэле в его колледже почему-то забыли.
В настоящий момент помочь русскому итальянцу пытаются юристы. В Пулково он находится со 2 сентября.
Подробнее о «невероятных приключениях итальянца в России» образца 2021 года читайте в материале 47news.