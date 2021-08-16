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«Терминал» по-петербургски: немец застрял в Пулково на неделю без душа и спального места

Гражданин Германии не прошел погранконтроль и остался в Пулково ждать обратного рейса

Гражданин Германии Александр Ноймюллер оказался пленником Пулково. Он летел в Петербург с пересадкой в Амстердаме и не прошел пограничный контроль в аэропорту.

Как мужчина рассказал 16 августа «Фонтанке», он находится в пограничной зоне уже более суток. У него есть действующая туристическая виза, но въехать в страну он не может, потому что летел не прямым рейсом, а транзитным — через Нидерланды. Проблема в том, что страна не входит в список государств, из которых, согласно актуальной редакции распоряжения правительства РФ № 635-р, гражданам Германии разрешен въезд в Россию.

Насильно депортировать Ноймюллера не будут, но и выхода из ситуации нет, кроме как ждать обратного рейса — то есть до воскресенья. Фактически — неделю сидеть в аэропорту без возможности помыться и нормально поспать.

«Авиакомпания KLM, рейсом которой я летел, признает свою вину. Они не должны были сажать меня на самолет из Амстердама. Я мог бы въехать в Россию, если бы улетел в Хельсинки и сразу вернулся обратно, но оплачивать билет компания не хочет. Я не виноват, но мне отказано во въезде в страну при действующей визе и отрицательном ПЦР-тесте», — рассказал мужчина.

При этом к персоналу аэропорта и пограничникам у Ноймюллера претензий нет: он отмечает, что никакого хамства с их стороны не замечал, и осуждает только законодательный барьер. «Фонтанка» направила официальный запрос в пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

pagero999
никто не виноват. человек сидит неделю в аэропорту. чиновники безмятежно спят дома в мягкой кровати. все правильно! правовые государства, законы и правила.
а на людей всем начхать .. все правильно.
Yuri_SPb
Нужно же как-то решать вопрос! Пусть какой-нибудь высокий начальник в порядке исключения
специальным постановлением(не знаю, как это все делается) пропустит человека, не держать же его
неделю "на границе".
266081655
На всю жизнь воспоминания останутся... Детишек будет пугать: "Будешь плохо себя вести - отправлю в Петербург через Амстердам".....
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