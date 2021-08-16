«Терминал» по-петербургски: немец застрял в Пулково на неделю без душа и спального места

Как мужчина рассказал 16 августа «Фонтанке», он находится в пограничной зоне уже более суток. У него есть действующая туристическая виза, но въехать в страну он не может, потому что летел не прямым рейсом, а транзитным — через Нидерланды. Проблема в том, что страна не входит в список государств, из которых, согласно актуальной редакции распоряжения правительства РФ № 635-р, гражданам Германии разрешен въезд в Россию.

Гражданин Германии Александр Ноймюллер оказался пленником Пулково. Он летел в Петербург с пересадкой в Амстердаме и не прошел пограничный контроль в аэропорту.

Насильно депортировать Ноймюллера не будут, но и выхода из ситуации нет, кроме как ждать обратного рейса — то есть до воскресенья. Фактически — неделю сидеть в аэропорту без возможности помыться и нормально поспать.

«Авиакомпания KLM, рейсом которой я летел, признает свою вину. Они не должны были сажать меня на самолет из Амстердама. Я мог бы въехать в Россию, если бы улетел в Хельсинки и сразу вернулся обратно, но оплачивать билет компания не хочет. Я не виноват, но мне отказано во въезде в страну при действующей визе и отрицательном ПЦР-тесте», — рассказал мужчина.

При этом к персоналу аэропорта и пограничникам у Ноймюллера претензий нет: он отмечает, что никакого хамства с их стороны не замечал, и осуждает только законодательный барьер. «Фонтанка» направила официальный запрос в пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.