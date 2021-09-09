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Переезд вверх ногами. Московские черепахи въехали в «зиму» на носилках — к бабочкам

Московский зоопарк перевёз своих черепах под крышу

Большое событие в Московском зоопарке. Там традиционно прощаются с летом проводами черепах: они переезжают на место зимовки.

Летом, когда по ночам теплее 13–15 градусов, черепахи живут на зелёных лужайках около террариума. А с похолоданием «несутся в зиму» — в тёплые вольеры павильона «Птицы и бабочки», рассказывают 9 сентября в зоопарке.

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«Да, именно так — черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников, — шутят в зверинце. — Всего «мигрирующих» черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице на носилках. Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы нашим панцирным друзьям было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно».

Московский зоопарк

Зимний дом вполне уютный: есть регулярный душ, большой бассейн, полноценный рацион и доверенные киперы. А ещё также птицы. «Черепахи недаром переезжают именно в павильон «Птиц и бабочек» — там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки», — говорят в зоопарке.

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Комментарии (2)

ego
Хочу в Московский зоопарк!
Noisymouse
Что б я так жила)) И столько...
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