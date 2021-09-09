«Да, именно так — черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников, — шутят в зверинце. — Всего «мигрирующих» черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице на носилках. Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы нашим панцирным друзьям было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно».

