Папа римский отправил заключенным итальянских тюрем 15 тысяч порций мороженого

Папа римский Франциск летом 2021 года отправил в итальянские тюрьмы мороженое, чтобы помочь заключенным пережить аномальную жару.



Как сообщает Reuters со ссылкой на благотворительный офис понтифика, 15 тысяч штук мороженого были отправлены в две римские тюрьмы: более старую Regina Coeli на реке Тибр в центре и тюрьму «Ребиббия» на окраине. Мороженое от имени папы римского доставил польский кардинал Конрад Краевский, известный как тот, кто раздает папскую милостыню бедным.

Минувшее лето стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Италии. В одном из городов на Сицилии в августе была зафиксирована температура воздуха 49 градусов Цельсия, что считается самой высокой температурой, зафиксированной в Европе.