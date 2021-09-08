В Петербурге госпитализация с коронавирусом резко выросла до 290 человек в сутки

Как говорится в опубликованном 8 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за минувшие сутки в городские стационары были доставлены 290 человек. Накануне сообщалось о 178 госпитализациях, а за день до этого — о 176.



Из развёрнутых 5 163 коек заняты более 70% — 3 635 мест. В реанимации находятся 364 человека. На ИВЛ — 152. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями — 17 731 петербуржец.



За минувшие сутки первично привиты 3 127 человек. Полностью закончили цикл — 10 674. Всего с начала кампании по вакцинации хотя бы первый компонент получили 1,503 млн жителей Петербурга. Полностью привились — 1,506 млн. В запасе ещё почти 670 тысяч доз вакцины.

