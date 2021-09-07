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На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии. После разоблачения колдунья уволилась

Украинская чиновница уволилась после обвинений в использовании черной магии

Загадочная история произошла в Сумской области Украины. Коллеги заподозрили чиновницу Роменского горсовета в использовании черной магии. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Несколько раз работникам мэрии под двери подбрасывали землю, люди подумали, что она с кладбища. Виновницу вычислили по камерам наблюдения.

Мэр города Ромны заявил, что свой поступок женщина никак не объяснила. «Сидит молчит, глаза только отводит», — говорит Олег Стогний. Чиновница уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Хорошо хоть суд священной инквизиции не собрали для рассмотрения дела. А то может и костер бы заполыхал...
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