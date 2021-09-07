На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии. После разоблачения колдунья уволилась

Загадочная история произошла в Сумской области Украины. Коллеги заподозрили чиновницу Роменского горсовета в использовании черной магии. Об этом сообщает телеканал «1+1».



Несколько раз работникам мэрии под двери подбрасывали землю, люди подумали, что она с кладбища. Виновницу вычислили по камерам наблюдения.



Мэр города Ромны заявил, что свой поступок женщина никак не объяснила. «Сидит молчит, глаза только отводит», — говорит Олег Стогний. Чиновница уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

