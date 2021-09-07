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«(От)личный Петербург»: Все в сад! Мы выбрали лучшие места для осенних прогулок

Рассказываем про маршруты #отличногопитера и окрестностей, которые понравились нам. Предлагаем проголосовать в номинации «Сады и парки» туристического гида за ваши любимые места прогулок и отдыха или предложить свои.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Мы знаем, где погулять на свежем воздухе и не навредить природе. «Фонтанка» посетила семь экомаршрутов, подробнее про них можно узнать в НАШЕМ ГИДЕ (по пунктам: как добраться, что посмотреть, узнать про флору и фауну этих мест, чему удивиться).

А ЗДЕСЬ, в номинации «Сады и парки» нашего туристического гида по новой географии Петербурга, мы предлагаем вам топ-10 садов и парков Петербурга и окрестностей, предложенных нашими экспертами.

Особенно хороши эти тихие уголки природы для прогулок в чудесные осенние дни. Просим вас поделиться своим мнением, отдав голос за один или несколько объектов в номинации. Также можно предложить свой вариант любимого места отдыха на природе, написав его в специальной форме в конце на странице голосования.

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Уже скоро мы начнем подводить итоги голосования, так что если вы не выбрали еще, какие музеи, дворы, здания, общественные пространства, видовые точки, парки, экскурсии и места для прогулок за пределами исторического центра стоит нанести на туристическую карту, мы вас ждем. В конце августа «Фонтанка» рассказала о лидерах голосования — но все еще может измениться при вашей активности!

Фото: «Фонтанка.ру»

Путеводитель «(От)личный Петербург»проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

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