«(От)личный Петербург»: Все в сад! Мы выбрали лучшие места для осенних прогулок

Мы знаем, где погулять на свежем воздухе и не навредить природе. «Фонтанка» посетила семь экомаршрутов, подробнее про них можно узнать в НАШЕМ ГИДЕ (по пунктам: как добраться, что посмотреть, узнать про флору и фауну этих мест, чему удивиться).
А ЗДЕСЬ, в номинации «Сады и парки» нашего туристического гида по новой географии Петербурга, мы предлагаем вам топ-10 садов и парков Петербурга и окрестностей, предложенных нашими экспертами.
Особенно хороши эти тихие уголки природы для прогулок в чудесные осенние дни. Просим вас поделиться своим мнением, отдав голос за один или несколько объектов в номинации. Также можно предложить свой вариант любимого места отдыха на природе, написав его в специальной форме в конце на странице голосования.
Уже скоро мы начнем подводить итоги голосования, так что если вы не выбрали еще, какие музеи, дворы, здания, общественные пространства, видовые точки, парки, экскурсии и места для прогулок за пределами исторического центра стоит нанести на туристическую карту, мы вас ждем. В конце августа «Фонтанка» рассказала о лидерах голосования — но все еще может измениться при вашей активности!