Дацан? Дворы Капеллы? Пышечная? Читатели «Фонтанки» голосуют за любимые места прогулок и отдыха в Петербурге

На сайте «Фонтанки» идет голосование за новые объекты туристической географии нашего города, которые выбрали эксперты отрасли в рамках проекта «(От)личный Петербург». Просматривая предложенные варианты, среди которых есть и те достопримечательности любимого города, о которых не знают даже многие петербуржцы, читатели выбирают лучшие.
Голосование идет в 13 номинациях, и уже намечаются лидеры.
Например, из малых и новых музеев Петербурга горожане чаще всего голосуют за Музей маячной службы, музей микроминиатюры «Русский левша» и Музей прикладного искусства в Академии имени Штиглица.
Появилась тройка лидеров среди видовых точек: любоваться городскими пейзажами в Петербурге предпочитают с крыши Дома Зингера, из ресторана La Vue или стоя обеими ногами крепко на земле — со «спортивной» набережной у Южной дороги Крестовского острова, где небо расчерчивает силуэт ЗСД.
При выборе любимых дворов петербуржцы консервативны: хотя эксперты предложили множество вариантов, в тройке — дворы Капеллы и Мозаичный дворик, но на первое место вырвался дворик Сен-Жермен.
А вот среди площадок для поездок с детьми — абсолютный паритет: претендентов на победу четыре, и голоса между ними распределились на данный момент практически равномерно: это «Остров фортов», Гранд-макет «Россия», Музей железных дорог России и Планетарий
Безоговорочны (на этом этапе голосования) лидеры среди общественных пространств: это «Новая Голландия», «Севкабель Порт» и «Никольские ряды».
Как и трудно поспорить с авторитетом выбранных авторских и исторических гостиниц — тройку лидеров составили «Астория», Гранд Отель «Европа» и «Замок Бип».
Читатели «Фонтанки» верны себе и «держат марку»: из экскурсий на первое место выходит «Бандитский Петербург». Ее «преследуют» экскурсии Дома культуры Льва Лурье «Придворная слобода» и прогулки по городским парадным.
Вообще, горожане и туристы — знатоки города, похоже, не ленятся изучать город за пределами его центра. Не случайно в число лидеров по «садам и паркам» вошли Дудергофские высоты, Сергиевка и Шуваловский. Правда, Ботанический сад они обойти всё равно не смогли.
В целом же, если говорить о достопримечательностях за пределами центра, горожане выбирают конструктивизм и сталинский ампир Московского района, затем — форты Кронштадта и дачи Курортного района, а замыкает число наиболее популярных мест Дацан Гунзэчойнэй.
А из зданий голосовавшие отдали предпочтение дворцу князя Алексея Александровича (Дом музыки), Толстовскому дому и даче Громова, которая делит третье место с доходным домом Полежаева.
Конечно, невозможно ощутить радость от визита в Петербург без петербургской кухни. Из авторских атмосферных ресторанов посетители нашего сайта выбирают «Чебуреки и рюмочную у Ларисы» в Комарово, а также городские Harvest и Birch.
А в сегменте общепита лидируют, конечно же, пышечная на Желябова, пирожковая на Московском и чебуречная на Вознесенском (Солохино) и «Тройка».
Ну, а из праздников в Петербурге читатели выбирали наиболее петербургские — «Алые паруса», «Фестиваль ледоколов», «Чудо света» и праздники фонтанов в Петергофе.
Прочитать, чем хороши те или другие номинанты, узнать, какие варианты есть еще, и повлиять на ход голосования можно на сайте проекта «Отличный Петербург».
Путеводитель «(От)личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.