Дацан? Дворы Капеллы? Пышечная? Читатели «Фонтанки» голосуют за любимые места прогулок и отдыха в Петербурге

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На сайте «Фонтанки» идет голосование за новые объекты туристической географии нашего города, которые выбрали эксперты отрасли в рамках проекта «(От)личный Петербург». Просматривая предложенные варианты, среди которых есть и те достопримечательности любимого города, о которых не знают даже многие петербуржцы, читатели выбирают лучшие.

Голосование идет в 13 номинациях, и уже намечаются лидеры.

Например, из малых и новых музеев Петербурга горожане чаще всего голосуют за Музей маячной службы, музей микроминиатюры «Русский левша» и Музей прикладного искусства в Академии имени Штиглица.



Появилась тройка лидеров среди видовых точек: любоваться городскими пейзажами в Петербурге предпочитают с крыши Дома Зингера, из ресторана La Vue или стоя обеими ногами крепко на земле — со «спортивной» набережной у Южной дороги Крестовского острова, где небо расчерчивает силуэт ЗСД.



При выборе любимых дворов петербуржцы консервативны: хотя эксперты предложили множество вариантов, в тройке — дворы Капеллы и Мозаичный дворик, но на первое место вырвался дворик Сен-Жермен.



А вот среди площадок для поездок с детьми — абсолютный паритет: претендентов на победу четыре, и голоса между ними распределились на данный момент практически равномерно: это «Остров фортов», Гранд-макет «Россия», Музей железных дорог России и Планетарий № 1 .



Безоговорочны (на этом этапе голосования) лидеры среди общественных пространств: это «Новая Голландия», «Севкабель Порт» и «Никольские ряды».

Как и трудно поспорить с авторитетом выбранных авторских и исторических гостиниц — тройку лидеров составили «Астория», Гранд Отель «Европа» и «Замок Бип».

Читатели «Фонтанки» верны себе и «держат марку»: из экскурсий на первое место выходит «Бандитский Петербург». Ее «преследуют» экскурсии Дома культуры Льва Лурье «Придворная слобода» и прогулки по городским парадным.

Вообще, горожане и туристы — знатоки города, похоже, не ленятся изучать город за пределами его центра. Не случайно в число лидеров по «садам и паркам» вошли Дудергофские высоты, Сергиевка и Шуваловский. Правда, Ботанический сад они обойти всё равно не смогли.

В целом же, если говорить о достопримечательностях за пределами центра, горожане выбирают конструктивизм и сталинский ампир Московского района, затем — форты Кронштадта и дачи Курортного района, а замыкает число наиболее популярных мест Дацан Гунзэчойнэй.

А из зданий голосовавшие отдали предпочтение дворцу князя Алексея Александровича (Дом музыки), Толстовскому дому и даче Громова, которая делит третье место с доходным домом Полежаева.

Конечно, невозможно ощутить радость от визита в Петербург без петербургской кухни. Из авторских атмосферных ресторанов посетители нашего сайта выбирают «Чебуреки и рюмочную у Ларисы» в Комарово, а также городские Harvest и Birch.

А в сегменте общепита лидируют, конечно же, пышечная на Желябова, пирожковая на Московском и чебуречная на Вознесенском (Солохино) и «Тройка».

Ну, а из праздников в Петербурге читатели выбирали наиболее петербургские — «Алые паруса», «Фестиваль ледоколов», «Чудо света» и праздники фонтанов в Петергофе.