Суд в Петербурге снова снял с выборов кандидата от «Яблока», выдвинувшуюся против дочери спикера ЗакСа

Как сообщает 7 сентября пресс-служба судов города, горсуд рассмотрел иск кандидата от КПРФ Романа Луговского, который просил признать регистрацию кандидата от «Яблока» незаконной. Он настаивал, что Михайлова должна была подать документы о повторном её выдвижении на выборы партией.

Санкт-Петербургский городской суд снял с выборов кандидата в Законодательное собрание от партии «Яблоко» Ксению Михайлову. Она шла на выборы против замглавы Петроградского района, дочери спикера Законодательного собрания Марины Лыбаневой.

Представитель Михайловой в суде пояснил, что избирком не известил Михайлову о наличии недостатков, лишив её возможности их устранить.

Прокуратура в суде поддержала коммуниста. В итоге суд его требования удовлетворил, Михайлову с выборов снова сняли.

Ранее территориальная избирательная комиссия № 18 в Петроградском районе отказала в регистрации Михайловой из-за того, что якобы она не подала в комиссию справку о расходах на несовершеннолетних детей. Спустя месяц по суду её восстановили, позволив подать документы заново.

В третьем округе, расположенном на территории Петроградского района, традиционно побеждал на выборах спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В этот раз на выборы выдвинулась его дочь, замглавы Петроградского района Марина Лыбанева. Она за рекордное время собрала подписи и была зарегистрирована в качестве кандидата-самовыдвиженца. Против неё на выборах от «Единой России» шла сотрудница Законодательного собрания Алёна Кукушкина, однако она снялась с выборов по состоянию здоровья.