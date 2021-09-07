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Кроссовер влетел в дерево на Приморском шоссе. По словам очевидцев, водителю стало плохо

Водитель автомобиля пострадал, врезавшись в дерево на Приморском шоссе

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Серьезная авария произошла днем 7 сентября в Курортном районе Петербурга. Причиной могло стать плохое самочувствие водителя.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе в Зеленогорске в направлении Приморска автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево рядом с пешеходным переходом. По словам очевидцев, водитель жив, но повредил руку.

«Говорит водитель, который за ним ехал, что с сердцем плохо стало. Правая кисть в щепки на первый взгляд», — пишет участник группы Мар Ррр.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло в 10:13 у дома 572 по Приморскому шоссе в Зеленогорске. 45-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и въехал дерево. В результате он получил легкие травмы. Со слов инспектора, мужчне оказали помощь на месте и отпустили.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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