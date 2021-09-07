Серьезная авария произошла днем 7 сентября в Курортном районе Петербурга. Причиной могло стать плохое самочувствие водителя.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе в Зеленогорске в направлении Приморска автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево рядом с пешеходным переходом. По словам очевидцев, водитель жив, но повредил руку.

«Говорит водитель, который за ним ехал, что с сердцем плохо стало. Правая кисть в щепки на первый взгляд», — пишет участник группы Мар Ррр.

