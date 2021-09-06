Неожиданным образом завершилось празднование Дня поселка в Амурской области. Снаряд от салюта угодил в толпу зрителей.



Как сообщает 6 сентября ИА «Порт Амур», инцидент произошел в поселке Архара. В минувшие выходные там отмечали 110-летие поселка и 95-летие района, и вечером 5 сентября по традиции был запущен фейерверк, организованный местной администрацией. Неожиданный итог салюта засняли очевидцы.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как один из снарядов салюта отлетает в наблюдающих за зрелищем людей и падает рядом с детской коляской. Один из зрителей отбегает, отряхиваясь, после чего коляску с ребенком быстро откатывают в сторону. По словам комментаторов, в людей в этот вечер прилетало трижды.

