Неожиданным образом завершилось празднование Дня поселка в Амурской области. Снаряд от салюта угодил в толпу зрителей.
Как сообщает 6 сентября ИА «Порт Амур», инцидент произошел в поселке Архара. В минувшие выходные там отмечали 110-летие поселка и 95-летие района, и вечером 5 сентября по традиции был запущен фейерверк, организованный местной администрацией. Неожиданный итог салюта засняли очевидцы.
На опубликованном в соцсетях видео видно, как один из снарядов салюта отлетает в наблюдающих за зрелищем людей и падает рядом с детской коляской. Один из зрителей отбегает, отряхиваясь, после чего коляску с ребенком быстро откатывают в сторону. По словам комментаторов, в людей в этот вечер прилетало трижды.
В администрации Архары изданию заявили, что салют был организован с соблюдением всех мер безопасности, всех зрителей разместили на безопасном расстоянии, а пожарные, полиция и скорая были оповещены заранее.
«Бригады дежурили во время салюта, никто не обращался к ним за помощью. Также никто не обращался в администрацию поселка — ни лично, ни через соцсети», — цитирует ответ агентство.