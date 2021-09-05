FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +13
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Кандидата в депутаты Багрова увезли от метро «Озерки» в полицейской машине

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Юрий Багров, раздававший листовки в Выборгском районе Петербурга, заинтересовал полицейских.

Как сообщает Avtozak LIVE, вечером 5 сентября четверо сотрудников полиции подошли к Багрову у станции метро «Озерки», поинтересовались содержимым листовок и настоятельно пригласили проехать в 58-й отдел.

Юрий Багров — кандидат в депутаты Законодательного собрания от партии «Яблоко». Он избирается по 5-му одномандатному округу. Это территория Выборгского района.

«Фонтанка» попросила полицию прокомментировать этот факт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Алексей Власов
Небось ругался матом. Или хулиганил. Или не уважал.
Ирина Дедова
Интересные выборы в этом году
AKM
Киногеничный чисто внешне персонаж этот Багров. Мог бы быть героем какого-то фильма Балабанова или Стэнли Кубрика. Но произвол ментов, вне зависимости от этого, зло.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний