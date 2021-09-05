Кандидата в депутаты Багрова увезли от метро «Озерки» в полицейской машине

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Юрий Багров, раздававший листовки в Выборгском районе Петербурга, заинтересовал полицейских.
Как сообщает Avtozak LIVE, вечером 5 сентября четверо сотрудников полиции подошли к Багрову у станции метро «Озерки», поинтересовались содержимым листовок и настоятельно пригласили проехать в 58-й отдел.
Юрий Багров — кандидат в депутаты Законодательного собрания от партии «Яблоко». Он избирается по 5-му одномандатному округу. Это территория Выборгского района.
«Фонтанка» попросила полицию прокомментировать этот факт.