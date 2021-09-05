Займы в 16 лет — и где они обитают. Расследование молодежного отдела «Фонтанки»

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Ситуация, при которой несовершеннолетний может получить заём или купить в долг телефон, сдать ценные вещи в ломбард (а там, с юридической точки зрения, тоже дают займы) — не выдуманная. О том, что это реальная опасность, говорит, к примеру, инициатива сенатора Андрея Кутепова. Еще в июле 2020 года он предложил внести в Гражданский кодекс специальную новеллу, прямо запрещающую выдавать детям кредиты. По его словам, сейчас такого запрета в законах нет. Банки и МФО ограничивают такие операции либо по собственной инициативе, либо директивами Центробанка. Правда, никаких правовых последствий эта инициатива сенатора не имела, и на просьбу его помощникам прояснить ее судьбу «Фонтанка» к моменту публикации ответа не получила.



Журналисты молодежного отдела «Фонтанки.ру» Тимур Шамсутдинов и Полина Рудашевская решили разобраться, действительно ли ребенок без согласия родителей может оформить заём на себя и где это можно сделать.

Дети и вправду ищут такое, за месяц запрос в «Яндексе» «кредит несовершеннолетнему» задается более 2 тысяч раз. Вообще, чего только там не ищут: «займ в 16 лет получить», «деньги на карту в 16», «займ до 18 по паспорту» — это все сотни и тысячи запросов в месяц. Даже «кредит с 14 по паспорту».



Изучив сайты банков, мы поняли, что именно банковский кредит в Петербурге дети совершенно точно не могут получить: во многих из них возрастной ценз даже выше — 21, а то и 25 лет. Единственный легальный способ — это льготный кредит на образование. Но в этом случае подросток денег на руки не получит. Только обязанность вернуть их после получения диплома. И это уже совсем другая история.

Так что мы решили попытать счастья в микрофинансовых организациях. Туда корреспонденты и отправились.

МФО

Попытки оформить заём в формате офлайн не увенчались успехом, хотя мы обошли с десяток самых разных офисов МФО.



Столкнувшись с неудачей в центре города, мы решили отправится в менее оживленный район Петербурга — на Удельную.

В светлом и просторном офисе первой организации нам сразу же отказали: в этом месте кредиты оформляют только лицам, которые достигли 25 лет и имеют постоянный заработок.

Офис второй МФО был куда менее презентабельным: во-первых, это вообще подвал; во-вторых, красивой униформы, как в первом заведении, тут ни у кого нет. К тому же, никакой приветливости мы не заметили. На нашу просьбу о кредите нам сухо буркнули: «Кредит можно получить только с 18 лет».

В другом районе — возле станции метро «Приморская» — мы посетили ещё несколько МФО. Но ни в одной из них кредит нам не оформили.

Если отмести в сторону версию о том, что корреспонденты «Фонтанки» не выглядят нужным образом и задают не те вопросы, можно сделать вывод: получить кредиты подросткам в петербургских микрофинансовых организациях сейчас и правда нельзя.

В интернете

Куда более перспективным для получения микрозайма нам показался интернет.



В социальных сетях можно найти паблики, где заявляют, что кредит может оформить любой ребёнок, имеющий паспорт. Кое-где даже пишут, что и паспорт не нужен, но это уж слишком очевидная ерунда. Все, что нужно сделать, — это сфотографировать себя и назвать свой домашний адрес. Но тут возникает вопрос — зачем эта информация кредитору и в каких целях он ее будет использовать.

Быстрый поиск позволяет найти группы с говорящими названиями: «Кредит детям», «Займ подросткам без паспорта». Подписчиков в них немного — единицы. Но признаки жизни есть.

Сменив SIM-карту в телефоне и создав новый аккаунт в Telegram, мы написали в несколько таких чатов по оформлению микрокредитов. Нам отвечали крайне неприветливо: говорили, что не работают, грубили и удаляли сообщения.

Администратор группы «Кредит детям» по имени Егор начал с нами переписку. Мы сказали, что срочно нуждаемся в деньгах, тогда он посоветовал обратиться в МФО в Кисловодске. Объясняя это тем, что именно в этом городе подростку легально можно получить кредит. Логики нет. После мы все же спросили, есть ли у нас возможность получить микрозайм онлайн через группу «Кредит детям». Однако Егор коротко ответил: «Больше не выдаём». И почти сразу после этого стёр всю переписку.



Оператор другой одноименной группы отказал нам сразу после вопроса «Выдаете ли вы кредит несовершеннолетним?» Переписка мгновенно была удалена. На связь куратор группы больше не выходил.

В общем, легко и просто достать денег даже в имеющем «зловещую» репутацию Telegram у подростка не выйдет.



Ломбарды

С ломбардами непросто, так как в работе многих учреждений указано возрастное ограничение: только с 18 лет.

Мы решили это проверить и обошли около 10 точек в центре Петербурга, попытавшись заложить телефон, рыночная стоимость которого 50 тысяч рублей. Во всех ломбардах на нас косо смотрели и говорили: «Обслуживаем только с 18». А в одной из точек и вовсе ответили, что мы этот телефон не покупали и права сдавать его не имеем, пусть приходят родители.

Но самым забавным был случай в ломбарде, который находится неподалеку от станции метро «Сенная площадь» — уж, казалось бы, где еще стоило ожидать успеха. Седовласый оценщик, на вопрос «Можно ли заложить телефон?», ответил по-голливудски: «Я думаю, что вам эти проблемы не нужны!» На уточняющие вопросы об этих самых проблемах — замкнулся в себе и просто пробормотал: «Уходите!»



Ломбарды, выходит, тоже вычеркиваем: подростку точно не светит получить там деньги с наскоку, придется порыскать в поисках правового нигилизма.



Ужасы нашего городка



Несмотря на полный провал попыток взять кредит или заём, во время расследования мы отыскали совершенно реальную историю, когда подросток стал жертвой мошеннических махинаций. Даже без оформления кредита, как оказывается, ребенок может оказаться должен банкам кучу денег.



Одного из школьников 15 лет из Василеостровского района несколько лет назад одноклассник попросил оформить на себя дебетовую карточку — это не запрещено по закону — и продать ее. За тысячу рублей. Сделка казалась выгодной, но спустя пару месяцев выяснилось, что на банковском счете образовалась задолженность и были начислены проценты. Мало-помалу — долг превысил 760 тысяч рублей.

Пришлось обращаться в полицию, в суд, в Роспотребнадзор, поднимать шум в прессе. В итоге удалось отбиться. Но только лишь потому, что родители смогли доказать что в реальности ребенок так и не получал никаких денег. А вот если подросток на самом деле каким-то образом получает деньги в долг и тратит их на игры, телефоны и прочие радости жизни, в лучшем случае удастся оспорить проценты и штрафы. Саму сумму долга, говорят юристы, придется возвращать родителям.



По сети гуляют и другие ужастики про детей и кредиты.

1. Ученик одного из колледжей Белгорода тайно от родителей взял их телефоны, через онлайн-приложение банка сделал заявки и получил два кредита на общую сумму более 1,2 млн рублей. Часть денег он перевёл в другой банк, а на оставшиеся купил на бирже акции компаний, чтобы получать прибыль. Но стать миллиардером у него не вышло. Родители в полицию по этому факту не обращались. Позже выяснилось, что несколькими месяцами ранее юноша взял кредит в МФО по паспорту совершеннолетнего знакомого. Это формально подпадает под признаки ст. 159 Уголовного кодекса, но подросток не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому уголовное дело на него не заводили.

2. В Южно-Сахалинске девятилетний мальчик случайным образом занял деньги у микрофинансовой организации. Его отец обнаружил списание средств, проверяя баланс на мобильном телефоне. Он объяснил, что сын оформил кредит через SIM-карту на сайте займа в интернете и направил донат блогеру в YouTube. Мужчина обратился к сотовому оператору, написал заявление в полицию. Кончилось все вроде хорошо.

Случай булочки



Даже если вы просто берете в долг у друга на покупку булочки в столовой — вы уже персонаж ситуации, которую описывает Гражданский кодекс. Там это называется «мелкие бытовые сделки», и совершать их законом позволено даже малолетним, как на юридическом языке называются дети до 14 лет. Например, небольшие покупки в магазинах совершенно законно можно делать и с 6 лет.

Но вот беда, четкого и понятного критерия, что же является такой мелкой бытовой сделкой, нет. Самое распространенное определение — это сделка, которая незначительна по сумме и направлена на удовлетворение бытовых потребностей ребенка, его личных потребительских нужд. Понятие бытовых нужд у всех разное, и уж тем более представление о незначительных суммах. И если взять в долг 100 рублей на булочку — это, очевидно, и мелко, и из разряда бытового, то почему, например, получение займа на 3 тысячи рублей или на пять на покупку себе одежды или украшения тоже нельзя отнести к такой категории?



В истории с булочкой ваш знакомый, который дает в долг, выступает — по закону — в качестве кредитора, который вправе потребовать свое с процентами, если об этом заранее договорились. А вы становитесь должником, который в свою очередь обязан передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность или уплатить деньги, как об этом говорится в главах 21–29 ГК РФ.

Там вообще много интересного. Например, если вы дадите другу поиграть твой телефон, это можно рассматривать как безвозмездное пользование — можно даже договор об этом составить. Вы будете ссудодателем, а он ссудополучателем. Как именно будут строиться ваши отношения при этом — как раз и написано в Гражданском кодексе.

Что же до кредитов и займов, с ними все не так просто, как кажется на первый взгляд. Оказывается, уже с четырнадцати лет ребёнок имеет право распоряжаться своими доходами, получать и пользоваться наследством, трудиться в режиме неполного рабочего дня и открывать счета в банке!

В законах есть масса нюансов. К примеру, вступив в наследство, совершенно спокойно можно как получить активы, так и стать должником. Правда, это чуть ли не единственный пример, который приходит в голову юристам, когда их просят смоделировать ситуацию с кредитными обязательствами ребенка.



Кроме того, есть варианты, как ребёнок до 18 лет может стать полностью дееспособным. К примеру, 16-летний ребёнок, если женился или вышел замуж до 18 лет. Даже если потом развестись, дееспособность останется.

Отдельная история — эмансипация: случай, когда до 18 лет ребенок с разрешения родителей или даже без их согласия, но по решению суда, объявляется полностью дееспособным. В Гражданском кодексе есть приписка: «Если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью».

На сегодняшний день в ГК РФ нет прямого запрета на выдачу кредитов и займов подросткам — он лишь вытекает из их той самой неполной дееспособности. В то же время ЦБ РФ в своём недавнем письме вновь подчеркнул их право самостоятельно, без разрешения родителей открывать счета в банках. Но есть правовая коллизия — для этого необходимо подписать согласие на обработку персональных данных. Могут ли сами дети в этом конкретном случае давать такое согласие от своего имени — предмет дискуссии, а значит и в этом вопросе существует неопределенность.



Мнение юристов

«Перечень сделок, которые могут совершить несовершеннолетние без согласия родителей определен статьями 26 и 28 ГК РФ и является закрытым. Следовательно, действия несовершеннолетнего по получению кредита или займа должны совершаться с письменного согласия его законных представителей, — комментирует адвокат Ерлан Касенов. — Если вопреки закону сделка совершена лицом, не достигшим 14 лет, то она признается ничтожной. По ней каждая из сторон обязана возвратить все полученное в натуре, а при невозможности — возместить его стоимость. Если же сделка совершена несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, без согласия законного представителя, то она является оспоримой и может быть признана недействительной судом и к ней применены последствия недействительности — возврат сторонами всего полученного.При этом какие-либо санкции, проценты по займу/кредиту, неустойки за досрочное расторжение договора не подлежат применению».

Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business, обращает внимание на то, что никакого наказания, уголовного или административного, конкретно за выдачу займов несовершеннолетним и недееспособным не предусмотрено.

«Летом 2021 внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов. Несмотря на то, что законопроект по потребительскому кредитованию рассматривался, когда уже было известно об инициативе сенатора Кутепова по несовершеннолетним, законодатель не счёл возможным расширить или предусмотреть специальные нормы по данной проблематике, — говорит Светлана Гузь. — Учитывая проблематику размещения информации в интернете, законодатель, с нашей точки, может продумать меры по внесению соответствующих изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с целью установления порядка ограничения доступа к информации (блокировка сайтов) о кредитовании несовершеннолетних на условиях, противоречащих нормам права РФ».

При этом она отмечает, что если ребенок все же умудрился набрать долгов, родителям стоит идти за правдой в суд, писать заявления в правоохранительные органы, если есть основания видеть в действиях кредиторов уголовно наказуемое деяние (например, мошенничество).

«Вариант «не отдавать» зависит от конкретной ситуации. Скорее, нет, так как в таком случае можно будет говорить о неосновательном обогащении. Но в защиту «пострадавших родителей» можно заявить иск о возмещении убытков (вреда), причиненного недобросовестным поведением второго участника сделки, если он осознавал и понимал, что вступает в правовые отношения с несовершеннолетним», — советует Светлана Гузь.

Тимур Шамсутдинов, Полина Рудашевская, специально для «Фонтанка.ру»

