О пожаре на Кондратьевском проспекте, 65 сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 5 сентября. Четыре расчёта выехали на место через час после полуночи, погорельцем оказался круглосуточный магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажки. Огонь повредил два квадратных метра обстановки. Пострадавших нет.
По данным «Фонтанки», в торговой точке горела дверь, причиной стали действия посетителя, который плеснул на неё из канистры и поджёг. Пока персонал тушил пламя на входе, мужчина скрылся. Впрочем, недалеко.
Пожарные проинформировали о случившемся полицию, наряд патрульно-постовой службы менее чем через час задержал подходящего под описание мужчину — как раз у отдела на Кондратьевском проспекте. Им оказался 41-летний гость из Новгородской области с «багажом» приводов в том числе за умышленное повреждение чужого имущества. В конце прошлого года его взяли под подписку о невыезде после драки в отеле.
В полицейском главке показали последствия визита посетителя с канистрой в продуктовый. Кроме двери, в помещении повреждено остекление холодильников, предстоит отмывать пол, досталось потолку. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.