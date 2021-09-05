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Магазин на Кондратьевском загорелся после манипуляций посетителя. МВД показывает последствия

Жителя Новгородчины задержали по подозрению в поджоге магазина на Кондратьевском

Поход в продуктовый магазин с огоньком устроил полуночник в Калининском районе Петербурга. После его стремительного ухода сотрудникам пришлось тушить дверь.

О пожаре на Кондратьевском проспекте, 65 сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 5 сентября. Четыре расчёта выехали на место через час после полуночи, погорельцем оказался круглосуточный магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажки. Огонь повредил два квадратных метра обстановки. Пострадавших нет.

По данным «Фонтанки», в торговой точке горела дверь, причиной стали действия посетителя, который плеснул на неё из канистры и поджёг. Пока персонал тушил пламя на входе, мужчина скрылся. Впрочем, недалеко.

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Пожарные проинформировали о случившемся полицию, наряд патрульно-постовой службы менее чем через час задержал подходящего под описание мужчину — как раз у отдела на Кондратьевском проспекте. Им оказался 41-летний гость из Новгородской области с «багажом» приводов в том числе за умышленное повреждение чужого имущества. В конце прошлого года его взяли под подписку о невыезде после драки в отеле.

В полицейском главке показали последствия визита посетителя с канистрой в продуктовый. Кроме двери, в помещении повреждено остекление холодильников, предстоит отмывать пол, досталось потолку. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (1)

NAFTALIN 2000-2036
в каком отеле дрался? Балчуг Кемпински, по 300 руб/сутки?
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