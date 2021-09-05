О пожаре на Кондратьевском проспекте, 65 сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 5 сентября. Четыре расчёта выехали на место через час после полуночи, погорельцем оказался круглосуточный магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажки. Огонь повредил два квадратных метра обстановки. Пострадавших нет.



По данным «Фонтанки», в торговой точке горела дверь, причиной стали действия посетителя, который плеснул на неё из канистры и поджёг. Пока персонал тушил пламя на входе, мужчина скрылся. Впрочем, недалеко.

