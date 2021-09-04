«Коммерсантъ»: Российские банки подверглись масштабной атаке хакеров

На российские банки была произведена масштабная DDoS-атака, которая временно сделала недоступной часть сервисов. Об этом 4 сентября со ссылкой на собственную информацию сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, хакерские атаки на российские банки идут непрерывно с 9 августа. Вечером 2 сентября сила атаки временно вывела из строя банковские сервисы, которые работают через интернет-провайдеров, а именно банкоматы, POS-терминалы, также с системой быстрых платежей.



По данным газеты, непосредственно банковские сервисы выдержали атаку, тогда как сбой возник у провайдера Orange Business Services. Именно через него проходит заметная часть банковского трафика.

