«Петровы в гриппе» Серебренникова выходят в прокат

С 9 сентября в кино начнут показывать «Петровых в гриппе» — обратить на ленту внимание есть уйма причин. Во-первых, это новая работа Кирилла Серебренникова, попавшая в конкурс Канн, снятая на действительно высоком, мастерском уровне — кажется, кино удается театральному режиссеру с каждой новой лентой все лучше.
Во-вторых, экранизация вполне себе бестселлера — очень кинематографичного романа Андрея Сальникова, импрессионистской зарисовки о зимнем постсоветском мире новостроек и маршруток, увиденном глазами больного гриппом заурядного семейства, через призму температурного, предновогоднего и алкогольного морока.
Весь потенциал этой фантасмагории на экране Серебренников передать умеет. Тем более, что здесь у него есть ставший уже его постоянным соавтором оператор Владислав Опельянц, перешедший от красивых фотообоев поздних лент Михалкова к серьезному, сложному решению.
Наконец, похождения Петровых на экране показывают действительно первоклассные, а порой и неочевидные актеры — Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, вездесущий Юрий Борисов, острохарактерный Тимофей Трибунцев и даже внезапная поп-икона Иван Дорн, затесавшийся в эту компанию. Скорее всего, получится как всегда у Серебренникова — много хороших людей заняты хорошим делом, и это уже хорошо. А может, удастся прыгнуть и выше.
18+
Иван Чувиляев