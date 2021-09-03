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Вечерний час пик дорастил пробки в Петербурге почти до максимума

Загруженность дорог в Петербурге ближе к шести вечера 3 сентября достигла девяти баллов. По сравнению с обычным вечером пятницы это больше на два балла. Горожане поехали с работы, и к застрявшим в пробках районам на юго-востоке присоединился центр.

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По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект в сторону площади Александра Невского оказался загружен на все 10 баллов вместо восьми. В заторе длиной 6,5 километров встали Дворцовая площадь, Невский проспект, Гончарная и Полтавская улицы, площадь Александра Невского, мост Александра Невского и Заневский проспект.

Необычайно сложная пробка собралась на Сампсониевском мосту, улице Куйбышева, Кронверкской набережной, проспекте Добролюбова, Ждановской набережной и улице. От Пироговской набережной до Новоладожской улицы можно добираться больше часа вместо обычных 25 минут.

Затор длиной в 4,6 километра скопился на улице Димитрова, проспекте Александровской Фермы и улице Бабушкина. Он тянется от Малой Бухарестской улицы до Ивановской улицы. И по-прежнему стоит Софийская улица: от реки Кузьминка до Колпинского шоссе пробка длиной 4,7 километра и на круговом движении на пересечении с проспектом Славы коллапс уже больше часа.

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Комментарии (11)

michailPotapov
c 14часов уже адок на дорогах
Pilat
А я знаю!
Это это народ ломанулся на Крестовский остров, чтобы своими глазами увидеть чудесную газпромовскую школу!
В соседнем доме окна жёлты.
По вечерам,по вечерам (с)
Pilat
Это просто ...праздник какой то!
В городе Красные!!!!
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