По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект в сторону площади Александра Невского оказался загружен на все 10 баллов вместо восьми. В заторе длиной 6,5 километров встали Дворцовая площадь, Невский проспект, Гончарная и Полтавская улицы, площадь Александра Невского, мост Александра Невского и Заневский проспект.
Необычайно сложная пробка собралась на Сампсониевском мосту, улице Куйбышева, Кронверкской набережной, проспекте Добролюбова, Ждановской набережной и улице. От Пироговской набережной до Новоладожской улицы можно добираться больше часа вместо обычных 25 минут.
Затор длиной в 4,6 километра скопился на улице Димитрова, проспекте Александровской Фермы и улице Бабушкина. Он тянется от Малой Бухарестской улицы до Ивановской улицы. И по-прежнему стоит Софийская улица: от реки Кузьминка до Колпинского шоссе пробка длиной 4,7 километра и на круговом движении на пересечении с проспектом Славы коллапс уже больше часа.