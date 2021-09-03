По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект в сторону площади Александра Невского оказался загружен на все 10 баллов вместо восьми. В заторе длиной 6,5 километров встали Дворцовая площадь, Невский проспект, Гончарная и Полтавская улицы, площадь Александра Невского, мост Александра Невского и Заневский проспект.



Необычайно сложная пробка собралась на Сампсониевском мосту, улице Куйбышева, Кронверкской набережной, проспекте Добролюбова, Ждановской набережной и улице. От Пироговской набережной до Новоладожской улицы можно добираться больше часа вместо обычных 25 минут.