«Апокалипсис» на кольце Софийской и Славы. Счастливые снимают сверху, а не очень — изнутри

Плотная пробка собралась в пятницу на кольце на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. По его словам, причиной такого коллапса стало периодическое отключение светофоров. По данным «Яндекс.Пробок», Софийская улица стоит к перекрестку с обеих сторон, а из центра улица загружена на 9 баллов. На Славы особенно плотно к Ивановской улице — затор тянется от Бухарестской.
За мостом в Невском районе ситуация не намного лучше: стоят Мурманское шоссе и Народная улица к центру, а также Октябрьская набережная со стороны моста Александра Невского. Усугубляет проблему ремонт на вантовом мосту: из-за перекрытия двух полос в каждом направлении в многокилометровых заторах стоят как внутреннее, так и внешнее кольцо.