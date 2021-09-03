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«Апокалипсис» на кольце Софийской и Славы. Счастливые снимают сверху, а не очень — изнутри

На кольце Софийской и Славы собралась огромная пробка

Дорожная ситуация на юго-востоке Петербурга к вечеру 3 сентября из коллапса превратилась в «апокалипсис». Жители и автомобилисты показывают в соцсетях, как выглядит мертвая пробка во Фрунзенском районе снаружи и изнутри.

Плотная пробка собралась в пятницу на кольце на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. По его словам, причиной такого коллапса стало периодическое отключение светофоров. По данным «Яндекс.Пробок», Софийская улица стоит к перекрестку с обеих сторон, а из центра улица загружена на 9 баллов. На Славы особенно плотно к Ивановской улице — затор тянется от Бухарестской.

За мостом в Невском районе ситуация не намного лучше: стоят Мурманское шоссе и Народная улица к центру, а также Октябрьская набережная со стороны моста Александра Невского. Усугубляет проблему ремонт на вантовом мосту: из-за перекрытия двух полос в каждом направлении в многокилометровых заторах стоят как внутреннее, так и внешнее кольцо.

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Комментарии (5)

Ivan Topor
Нытики, бросайте свои корыта и пересаживайтесь на самокаты и велосипеды! Или хотя б пешком пройдитесь - хоть брюхо растрясете!
266225028
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340...

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
NAFTALIN 2000-2036
да не особо впечатляет. сейчас в районе Октябрьского больше машин, а места там меньше
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