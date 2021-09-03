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Водители застряли в 8-балльных пробках средь бела дня и жалуются на коллапс на юго-востоке Петербурга

В Петербурге днем собрались 8-балльные пробки на дорогах

В первую пятницу осени дороги Петербурга даже посреди дня несвободны от пробок. В городе восемь баллов уже в четвертом часу дня – на три балла больше обычного. Особенно водители жалуются на дорожную ситуацию на юго-востоке города, включая КАД. Последнюю тормозит ремонт.

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На дорогах в Невском и Фрунзенском районах Петербурга и на кольцевой автодороге «творится коллапс», пишет 3 сентября читатель «Фонтанки» Александр. «Яндекс» действительно фиксирует там сложную дорожную ситуацию. Так, проспект Славы и Народная улица к Московскому загружены на 10 баллов вместо обычных шести. Пятикилометровый затор уже в три часа дня собрался на Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице и тянулся от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта. А на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста собралась пробка в 4,2 километра.

Сложная пробка длиной 4,2 километра скопилась и на Заневском проспекте, мосту Александра Невского, площади Александра Невского и Невском проспекте.

На КАД из-за работ на вантовом мосту скопились пробки в обе стороны. На внешнем кольце затор тянется на шесть километров, на внутреннем он растянулся уже на восемь километров. Напомним, что там устраняют колейность, для чего перекрыты по две полосы в обоих направлениях.

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Комментарии (13)

***_555
Там всегда ж.
karbofos
Доблестные сотрудники ГИБДД - где они?
Видно, что многие перекрестки забиты выехавшими на них водителями, из-за чего движение полностью остановлено.

В Китае в часы пик на крупные перекрестки выходят сотрудники дорожной полиции и следят, чтобы движение шло только под разрешающий сигнал, иначе - протокол.
266225145
Это последствия проблемы, с которой не могут справиться наши правители еще с 60-х годов. Деньги на ремонт дорог, школ, и т.д. приходят получателю осенью-зимой. Хотя отправлялись в начале года. Отсюда укладка асфальта в снег и дождь, покраска школ в ноябре, посадка деревьев под зиму. Это длится с послесталинских времен.
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