На дорогах в Невском и Фрунзенском районах Петербурга и на кольцевой автодороге «творится коллапс», пишет 3 сентября читатель «Фонтанки» Александр. «Яндекс» действительно фиксирует там сложную дорожную ситуацию. Так, проспект Славы и Народная улица к Московскому загружены на 10 баллов вместо обычных шести. Пятикилометровый затор уже в три часа дня собрался на Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице и тянулся от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта. А на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста собралась пробка в 4,2 километра.
Сложная пробка длиной 4,2 километра скопилась и на Заневском проспекте, мосту Александра Невского, площади Александра Невского и Невском проспекте.
На КАД из-за работ на вантовом мосту скопились пробки в обе стороны. На внешнем кольце затор тянется на шесть километров, на внутреннем он растянулся уже на восемь километров. Напомним, что там устраняют колейность, для чего перекрыты по две полосы в обоих направлениях.