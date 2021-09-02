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Прах фаната Tiesto развеяли на концерте из пушки для конфетти-салюта

Свидетелями необычного действия стали посетители фестиваля электронной музыки Creamfields, проходившего в Великобритании. Во время выступления диджея Tiesto с выстрелом пневматического салюта у сцены был развеян прах его фаната. Об истории, случившейся в последних числах августа, 1 сентября рассказала Би-би-си.

Все началось с того, что семья безвременно ушедшего в июле британца Стюарта Митчелла решила продать купленные им билеты на фестиваль Creamfields. Их приобрели двоюродные братья Райан и Лайам Миллены. Но вслед за билетами отец погибшего прислал им письмо, к которому приложил в пакетике пригоршню праха своего сына, попросив их развеять его на мероприятии — чтобы сын как будто бы побывал на нем в последний раз.

Братья на необычную просьбу согласились — и, более того, решили посвятить свой поход незнакомому члену фанатского братства. Они сделали два плаката с его фотографиями и надписью: «Этот последний танец — для тебя, приятель!» Миллены задумывали, что зрители будут фотографироваться, держа эти баннеры на площадке, но потом решили обратиться к организаторам фестиваля с просьбой сделать несколько кадров на главной сцене. Каково же было их удивление, когда организаторы предложили развеять прах фаната из конфетти-пушки прямо во время выступления Tiestо, поклонником творчества которого был покойный Стюарт!

Сестра покойного, узнав об этой истории, сказала, что это первая хорошая новость со дня смерти ее родственника. И добавила, что даже во время похорон Стюарта играла композиция Tiestо «Адажио для струнных».

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Комментарии (2)

hyperborean
безвременно ушедший мальчик порадовался на небесах
263888341
Красавчики! Вот это я понимаю. Еще мне нравится как хоронили Кейта Флинта. Так и должны проходить похороны.
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