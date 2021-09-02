Прах фаната Tiesto развеяли на концерте из пушки для конфетти-салюта

Свидетелями необычного действия стали посетители фестиваля электронной музыки Creamfields, проходившего в Великобритании. Во время выступления диджея Tiesto с выстрелом пневматического салюта у сцены был развеян прах его фаната. Об истории, случившейся в последних числах августа, 1 сентября рассказала Би-би-си.



Все началось с того, что семья безвременно ушедшего в июле британца Стюарта Митчелла решила продать купленные им билеты на фестиваль Creamfields. Их приобрели двоюродные братья Райан и Лайам Миллены. Но вслед за билетами отец погибшего прислал им письмо, к которому приложил в пакетике пригоршню праха своего сына, попросив их развеять его на мероприятии — чтобы сын как будто бы побывал на нем в последний раз.

