Для этого инженеры российской IT-компании Deepcake применили специальную технологию face-de-aging. Искусственный интеллект создал виртуальную маску на основе изображений Павла Майкова из старых фильмов и сериалов с его участием. Главной подмогой программистам стала криминальная многосерийная драма «Бригада», где актер сыграл одного из членов знаменитой в 2000-х годах криминальной четверки.

Впервые на российском телевидении актера омолодил не грим, а компьютерные технологии. В сериале «Контакт» Павлу Майкову пришлось «сбросить» 15 лет, чтобы сыграть в эпизоде, где герой вспоминает молодость.

С помощью подобных алгоритмов герой Брэда Питта в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» поворачивал время вспять, Уилл Смит в «Гемини» боролся с противником, который выглядел в точности так, как он за 20 лет до того, а Роберт де Ниро стал в «Ирландце» молодым. Создатели сериала «Контакт» утверждают, что в России подобного никто еще не делал.



«Технология face-de-aging оптимизирует производство контента и открывает простор для путешествий во времени без дорогостоящей компьютерной графики и гротескного грима, — рассказала Мария Чмир, CEO AI-лаборатории Deepcake. — Что ещё важнее, технология не подменяет реальной актёрской игры и никак не влияет на выразительность актёров в кадре».



Сериал «Контакт» выйдет 9 сентября на стрим-платформе Premier. Павел Майков сыграл в нем бывшего оперативника, который теперь работает в отделе по делам несовершеннолетних. Герой пытается наладить отношения с дочерью-подростком (Ирина Паутова) и для этого тайком погружается вслед за ней в виртуальную реальность. В сериале также играют Равшана Куркова, Алексей Агранович, Максим Виторган и другие актеры. «Контакт» снял Евгений Стычкин, это его режиссерский дебют.

