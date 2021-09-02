Netflix опубликовал официальный трейлер комедийного боевика «Красное уведомление». В нем Дуэйн Джонсон в роли агента ФБР охотится за преступником (Райан Рейнольдс), который ворует произведения искусства. Спецагент едва не ловит противника с поличным, но в этот момент в сцене появляется прекрасная незнакомка в красном платье (Галь Гадот) и легко одерживает верх над обоими мужчинами. На следующих кадрах герои уже сидят в тюрьме — видимо, российской, — а потом дерутся с людьми в форме с надписью «ОМОН».
В Интерполе «красным предупреждением» называют международный запрос на арест крупного преступника.
Автор: Netflix Russia/YouTube
«Красное уведомление» — предстоящая премьера осени от режиссера «Мы — Миллеры» Роусона Маршалла Тербера, он же написал сценарий фильма. За право снять боевик боролись несколько студий, и в итоге ее экранизировала Universal, вложив в фильм около 150 миллионов долларов. Гонорар одного из главных героев, Скалы-Джонсона, по информации Deadline, составил около 20 миллионов.
Премьера фильма состоится на Netflix 12 ноября 2021 года.