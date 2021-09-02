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Круче Хогвартса. «Фонтанка» показывает изнутри самую дорогую школу России

Как изнутри выглядит школа «Газпрома» в Петербурге

Построенная за пять миллиардов петербургская «Газпром школа» оборудована персональной обсерваторией и телестудией. Оценить начинку элитного учреждения на Крестовском острове корреспонденты смогли благодаря фотографиям, попавшим в редакцию «Фонтанки» 2 сентября.

Фото: «Фонтанка.ру»
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На снимках запечатлён краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники. Также у школьников будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории.

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Также в распоряжении редакции появилось школьное меню на 2 сентября. Позавтракать в столовке можно омлетом с ветчиной за 66 рублей, пообедать — салатом из свежих овощей с сыром за 34 рубля и запечённым филе лосося за 151 рубль. Для приверженцев фастфуда предлагают мини-бургер с говяжьей котлетой за 59 рублей или овощную мини-пиццу с соусом бешамель за 37 рублей.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Накануне «Газпром школа» в Петербурге приняла первых учеников. С Днём знаний детей поздравил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер. Подробности праздника читайте в репортаже «Фонтанки».

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В Москве у компании-монополиста уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалась в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1 600 мест потратили 2 млрд рублей.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

onotolich
Народное достояние...
КошкаУокошка
Митянина заявила о нехватке тридцати тысяч мест в школах Петербурга

В Петербурге за полтора года дефицит мест в школах вырос до тридцати тысяч
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