На снимках запечатлён краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники. Также у школьников будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории.
Также в распоряжении редакции появилось школьное меню на 2 сентября. Позавтракать в столовке можно омлетом с ветчиной за 66 рублей, пообедать — салатом из свежих овощей с сыром за 34 рубля и запечённым филе лосося за 151 рубль. Для приверженцев фастфуда предлагают мини-бургер с говяжьей котлетой за 59 рублей или овощную мини-пиццу с соусом бешамель за 37 рублей.
Накануне «Газпром школа» в Петербурге приняла первых учеников. С Днём знаний детей поздравил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер. Подробности праздника читайте в репортаже «Фонтанки».
В Москве у компании-монополиста уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалась в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1 600 мест потратили 2 млрд рублей.