Вышел новый альбом «Би-2». Он появился из-за ковидных ограничений

2 сентября, в день рождения Левы Би-2, группа выложила в Сеть свой новый альбом «Сверим сердца (official bootleg)». Его уже можно прослушать, в частности на Apple Music.
Это запись живого on-line концерта, который группа дала летом в «Лужниках». Сами музыканты тогда планировали выступить перед зрителями с грандиозной шоу-программой NewBest XL, но из-за ковидных ограничений назначенный концерт пришлось перенести на следующий год. Чтобы поддержать разочарованных фанов, артисты решили выйти в эфир без публики и исполнить старые хиты и новые песни онлайн. Тогда впервые прозвучала композиция «Нам не нужен герой», строчка из этой песни и стала названием нового альбома.
Музыканты не скрывают, что тяжело переносят отмены концертов и отсутствие живого общения с публикой.
«Очень надеемся на то, что осенью у нас получится сыграть какое-то количество концертов и наш концерт на стадионе «Лужники», который мы переносим уже который год, все-таки уже состоится», — сказал Шура Би-2, презентуя альбом, и поблагодарил поклонников за терпение.
Позже «Сверим сердца» выйдет на виниле ограниченным тиражом в 500 номерных экземпляров.