Вышел новый альбом «Би-2». Он появился из-за ковидных ограничений

2 сентября, в день рождения Левы Би-2, группа выложила в Сеть свой новый альбом «Сверим сердца (official bootleg)». Его уже можно прослушать, в частности на Apple Music.



Это запись живого on-line концерта, который группа дала летом в «Лужниках». Сами музыканты тогда планировали выступить перед зрителями с грандиозной шоу-программой NewBest XL, но из-за ковидных ограничений назначенный концерт пришлось перенести на следующий год. Чтобы поддержать разочарованных фанов, артисты решили выйти в эфир без публики и исполнить старые хиты и новые песни онлайн. Тогда впервые прозвучала композиция «Нам не нужен герой», строчка из этой песни и стала названием нового альбома.

