В Греции скончался композитор, написавший сиртаки

В Греции в возрасте 96 лет скончался Микис Теодоракис — композитор, ставший всемирно известным благодаря танцу сиртаки. Музыку, написанную для фильма 1964 года «Грек Зорба» (и потому часто называемую «Танец Зорбы»), сейчас большинство слушателей считают народной.
Теодоракис был автором множества сочинений — симфоний, оратории, камерной музыки, песен и танцев в народном стиле.
«Для меня музыка была образом жизни с самого начала, когда я понял, что совсем одинок и надеяться не на кого», — цитирует Теодоракиса греческое издание Amna news, рассказавшее о смерти композитора.
Участник Движения Сопротивления во время Второй мировой войны, талантливый юноша попал в плен к нацистам и подвергался пыткам, оказался узником концлагеря в ходе гражданской войны в Греции во второй половине 1940-х. В 1950-м Теодоракис окончил Афинскую консерваторию, затем жил во Франции несколько лет, обучаясь в Парижской консерватории у Оливье Мессиана.
Теодоракис был также политическим деятелем, командором французского ордена Почетного легиона, Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1983) и российского ордена Дружбы (2007).