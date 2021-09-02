В Греции скончался композитор, написавший сиртаки

В Греции в возрасте 96 лет скончался Микис Теодоракис — композитор, ставший всемирно известным благодаря танцу сиртаки. Музыку, написанную для фильма 1964 года «Грек Зорба» (и потому часто называемую «Танец Зорбы»), сейчас большинство слушателей считают народной.



Теодоракис был автором множества сочинений — симфоний, оратории, камерной музыки, песен и танцев в народном стиле.



«Для меня музыка была образом жизни с самого начала, когда я понял, что совсем одинок и надеяться не на кого», — цитирует Теодоракиса греческое издание Amna news, рассказавшее о смерти композитора.

