Российский пловец Андрей Калина стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он финишировал с результатом 2 минуты 14,90 секунды.
Серебро досталось австралийцу Тимоти Ходжу (2,15,42), бронза — французу Юго Дидье (2,17,15). Спортсмены выступали в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
34-летний Андрей Калина до 2013 года выступал за сборную Украины, под флагом которой трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012). В Петербурге Андрей тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран». На Паралимпиаде в Токио он выиграл уже две золотые медали.