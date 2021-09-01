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Петербуржец Андрей Калина выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Петербургский пловец Калина снова стал чемпионом Паралимпиады

Российский пловец Андрей Калина стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он финишировал с результатом 2 минуты 14,90 секунды.

Серебро досталось австралийцу Тимоти Ходжу (2,15,42), бронза — французу Юго Дидье (2,17,15). Спортсмены выступали в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

34-летний Андрей Калина до 2013 года выступал за сборную Украины, под флагом которой трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012). В Петербурге Андрей тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран». На Паралимпиаде в Токио он выиграл уже две золотые медали.

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