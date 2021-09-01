Путин заявил, что без распада Российской империи и СССР население страны достигло бы 500 млн человек

Президент России Владимир Путин порассуждал о последствиях распада Российской империи и СССР на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание», который проходит во Владивостоке 1 сентября. Трансляция встречи доступна для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое знание».
Глава государства отметил, что если бы не события 1917 и 1991 годов, население России могло бы составить полмиллиарда человек.
«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза», — сказал президент.
«Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек! Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, благополучия», — добавил Путин и отметил, что необходимо внимательно проанализировать, что стало триггером к этим событиям.