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Путин заявил, что без распада Российской империи и СССР население страны достигло бы 500 млн человек

Владимир Путин оценил демографические последствия распада Российской империи и СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о последствиях распада Российской империи и СССР на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание», который проходит во Владивостоке 1 сентября. Трансляция встречи доступна для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое знание».

Глава государства отметил, что если бы не события 1917 и 1991 годов, население России могло бы составить полмиллиарда человек.

«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза», — сказал президент.

«Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек! Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, благополучия», — добавил Путин и отметил, что необходимо внимательно проанализировать, что стало триггером к этим событиям.

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Комментарии (20)

nuga
Дуализм Путина и власти.Говорить одно,делать противоположное.За 7 месяцев умерло 1,315 млн россиян,за год может быть б 2 млн смертность.А за годы правления гайдаровцев во главе с Путиным б 30 млн навскидку по стате.Побит рекорд голодного 1947 года.Итоги правления и прорывов.
265839943
Надо думать не о том что было, а о том что сделал Путин для увеличения рождаемости и что еще может сделать. Аппелировать к прошлому - значит пытаться оправдать свои косяки.
***_555
А без распада империи мог бы образоваться СССР????
Гениально!
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