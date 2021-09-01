Путин заявил, что без распада Российской империи и СССР население страны достигло бы 500 млн человек

Президент России Владимир Путин порассуждал о последствиях распада Российской империи и СССР на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание», который проходит во Владивостоке 1 сентября. Трансляция встречи доступна для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое знание».



Глава государства отметил, что если бы не события 1917 и 1991 годов, население России могло бы составить полмиллиарда человек.



«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза», — сказал президент.

