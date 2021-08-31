Грибы всё больше и всё ближе. Их находят в большом количестве уже в спальных районах Петербурга, а что касается размера — попадаются такие, которые не во всякую корзину влезут.
Подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 31 августа нашёл во Всеволожском районе белый почти на килограмм. До этого рекордным был полукилограммовый белый.
В Удельном парке и в Сосновке, что в Выборгском районе, находят и белые, и моховики, и серушки, и другие грибы. В цветочном питомнике на Пулковском шоссе вырос подосиновик.
Катерина отправилась в лес на спорткаре, но всё равно набрала полные корзины.
А подписчик паблика под ником Гриб Грибыч рад, что родные согласились забрать всю его добычу.