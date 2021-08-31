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Белые — уже по килограмму и под вашими окнами. Грибников лихорадит, некоторые едут в лес на спорткаре

Под Петербургом нашли белый гриб весом почти 1 кг

Фото: Валерий Тихомиров / «Грибы и Грибники СПб»
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Грибы всё больше и всё ближе. Их находят в большом количестве уже в спальных районах Петербурга, а что касается размера — попадаются такие, которые не во всякую корзину влезут.

Подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 31 августа нашёл во Всеволожском районе белый почти на килограмм. До этого рекордным был полукилограммовый белый.

В Удельном парке и в Сосновке, что в Выборгском районе, находят и белые, и моховики, и серушки, и другие грибы. В цветочном питомнике на Пулковском шоссе вырос подосиновик.

Катерина отправилась в лес на спорткаре, но всё равно набрала полные корзины.

А подписчик паблика под ником Гриб Грибыч рад, что родные согласились забрать всю его добычу.

Фото: Валерий Тихомиров / «Грибы и Грибники СПб»

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Комментарии (3)

Piter Russo
На кой фиг брать гриб под кило? он не вкусный.. и может в себя кучу гадости напитать пока рос - от канцерогенов до радиоактивных частиц..
Riptide
Лихорадит? Это симптом. Оставайтесь дома. Вызовите специалиста!
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