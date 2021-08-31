Грибы всё больше и всё ближе. Их находят в большом количестве уже в спальных районах Петербурга, а что касается размера — попадаются такие, которые не во всякую корзину влезут.



Подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 31 августа нашёл во Всеволожском районе белый почти на килограмм. До этого рекордным был полукилограммовый белый.

