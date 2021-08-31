В Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина прошел юбилейный концерт военно-патриотического клуба «Десантник». Юные актеры исполнили неожиданную сценку: подхватили одного из участников на руки, положили на него декоративный кирпич с оскорбительной надписью и разбили его кувалдой.
Как сообщает 31 августа 76.ru, руководитель клуба Андрей Палачев не увидел в перформансе ничего страшного. По его словам, «детишки просто решили пошутить». А вот глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин остался возмущен этим поступком.
«Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — заявил он.
Позицию Сидорина разделяют и в администрации ДК. Директор Игорь Дербин рассказал, что неожиданной выходкой юные десантники «перечеркнули хорошее впечатление от мероприятия» и наложили тень не только на себя, но и на него. Руководителя клуба попросили, чтобы все провокационные фотографии удалили из соцсетей, но участникам, вероятно, дорога в ДК «будет заказана».