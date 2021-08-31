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В ярославском ДК юные десантники устроили спектакль с агрессией к ЛГБТ

В Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина прошел юбилейный концерт военно-патриотического клуба «Десантник». Юные актеры исполнили неожиданную сценку: подхватили одного из участников на руки, положили на него декоративный кирпич с оскорбительной надписью и разбили его кувалдой.

Как сообщает 31 августа 76.ru, руководитель клуба Андрей Палачев не увидел в перформансе ничего страшного. По его словам, «детишки просто решили пошутить». А вот глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин остался возмущен этим поступком.

«Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — заявил он.

Позицию Сидорина разделяют и в администрации ДК. Директор Игорь Дербин рассказал, что неожиданной выходкой юные десантники «перечеркнули хорошее впечатление от мероприятия» и наложили тень не только на себя, но и на него. Руководителя клуба попросили, чтобы все провокационные фотографии удалили из соцсетей, но участникам, вероятно, дорога в ДК «будет заказана».

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Комментарии (8)

Dazdraperma
"подхватили одного из участников .... положили на него ... кирпич .... и разбили его кувалдой. " Так кого, все-таки, разбили кувалдой? Участника, или кирпич? Похоже, Фонтанка редактора пока так и не нашла. Михаил Афанасьевич Булгаков устами профессора Преображенского это уже однажды прокомментировал: "— Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее" (с)
kоt-obormot
Я давно говорил;, чем поцтреотичней экземпляр - тем меньше в нем присутствует мозгов.
zlopopik
Интересная фамилия у руководителя юных десантников - Палачев.
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