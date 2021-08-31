В Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина прошел юбилейный концерт военно-патриотического клуба «Десантник». Юные актеры исполнили неожиданную сценку: подхватили одного из участников на руки, положили на него декоративный кирпич с оскорбительной надписью и разбили его кувалдой.



Как сообщает 31 августа 76.ru, руководитель клуба Андрей Палачев не увидел в перформансе ничего страшного. По его словам, «детишки просто решили пошутить». А вот глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин остался возмущен этим поступком.