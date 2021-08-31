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Паралимпийцы из России выиграли 13 медалей в седьмой день Игр в Токио

Россияне завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде 31 августа

Российские спортсмены завоевали 13 медалей на летней Паралимпиаде-2020 в Токио 31 августа. Из них — шесть золотых.

Награды высшей пробы выиграли Михаил Асташов (велоспорт), Антон Кулятин (бег, 1500 м для спортсменов с нарушением зрения), Владимир Свиридов (толкание ядра, класс F36), Андрей Николаев (плавание, 400 м), Валерия Шабалина (плавание, 200 м), сборная России по плаванию (смешанная эстафета 4х100 м).

Серебро взяли Евгений Швецов (бег, 400 м), Дарья Пикалова (плавание, 100 м), Наталья Буткова (плавание, 50 м), Маргарита Гончарова (прыжки в длину), Алексей Чуркин (толкание ядра, класс F32).

Бронзовыми призерами Игр в Токио стали Федор Рудаков (бег, 1500 м для слепых и слабовидящих) и Никита Котуков (прыжки в длину).

Сборная России по итогам седьмого дня Паралимпиады занимает третье место с результатом 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые медали. Лидирует Китай (62, 38, 32), на второй строчке — Великобритания (29, 23, 28).

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Комментарии (2)

Дмитрий_1111
а как узнали, что они из России? У них же нет ни флага, ни гимна, ни формы, да и Родины тоже нет!
Otkating
Под каким флагом и под чей гимн? Мутко ноги надо целовать.
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