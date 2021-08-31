Паралимпийцы из России выиграли 13 медалей в седьмой день Игр в Токио

Российские спортсмены завоевали 13 медалей на летней Паралимпиаде-2020 в Токио 31 августа. Из них — шесть золотых.



Награды высшей пробы выиграли Михаил Асташов (велоспорт), Антон Кулятин (бег, 1500 м для спортсменов с нарушением зрения), Владимир Свиридов (толкание ядра, класс F36), Андрей Николаев (плавание, 400 м), Валерия Шабалина (плавание, 200 м), сборная России по плаванию (смешанная эстафета 4х100 м).



Серебро взяли Евгений Швецов (бег, 400 м), Дарья Пикалова (плавание, 100 м), Наталья Буткова (плавание, 50 м), Маргарита Гончарова (прыжки в длину), Алексей Чуркин (толкание ядра, класс F32).

