Паралимпийцы из России выиграли 13 медалей в седьмой день Игр в Токио

Российские спортсмены завоевали 13 медалей на летней Паралимпиаде-2020 в Токио 31 августа. Из них — шесть золотых.
Награды высшей пробы выиграли Михаил Асташов (велоспорт), Антон Кулятин (бег, 1500 м для спортсменов с нарушением зрения), Владимир Свиридов (толкание ядра, класс F36), Андрей Николаев (плавание, 400 м), Валерия Шабалина (плавание, 200 м), сборная России по плаванию (смешанная эстафета 4х100 м).
Серебро взяли Евгений Швецов (бег, 400 м), Дарья Пикалова (плавание, 100 м), Наталья Буткова (плавание, 50 м), Маргарита Гончарова (прыжки в длину), Алексей Чуркин (толкание ядра, класс F32).
Бронзовыми призерами Игр в Токио стали Федор Рудаков (бег, 1500 м для слепых и слабовидящих) и Никита Котуков (прыжки в длину).
Сборная России по итогам седьмого дня Паралимпиады занимает третье место с результатом 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые медали. Лидирует Китай (62, 38, 32), на второй строчке — Великобритания (29, 23, 28).