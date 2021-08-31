Избирком Петроградского района вернул на выборы кандидата от «Яблока» после решения суда

Решение о регистрации Михайловой было принято 31 августа, сообщили «Фонтанке» в территориальной избирательной комиссии. В конце июля ей отказали в регистрации из-за того, что якобы она не подала в комиссию справку о расходах несовершеннолетних детей.
После отказа в регистрации Ксения Михайлова решила повторно подать документы в избирательную комиссию, однако рабочая группа не приняла документы. 24 августа городской суд признал отказ рабочей группы незаконным и обязал избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации Михайловой на выборы.
В третьем округе, расположенном на территории Петроградского района, традиционно побеждал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В этот раз на выборы выдвинулась его дочь, замглавы Петроградского района Марина Лыбанева. Она за рекордное время собрала подписи и была зарегистрирована в качестве кандидата-самовыдвиженца. Против неё от «Единой России» шла сотрудница ЗакСа Алёна Кукушкина, однако на прошлой неделе она снялась с выборов по состоянию здоровья.