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Избирком Петроградского района вернул на выборы кандидата от «Яблока» после решения суда

Территориальная избирательная комиссия №18 в Петроградском районе зарегистрировала кандидатом в Законодательное собрание кандидата от «Яблока» в третьем округе Ксению Михайлову. Её избирательную кампанию задержали на месяц.

Решение о регистрации Михайловой было принято 31 августа, сообщили «Фонтанке» в территориальной избирательной комиссии. В конце июля ей отказали в регистрации из-за того, что якобы она не подала в комиссию справку о расходах несовершеннолетних детей.

После отказа в регистрации Ксения Михайлова решила повторно подать документы в избирательную комиссию, однако рабочая группа не приняла документы. 24 августа городской суд признал отказ рабочей группы незаконным и обязал избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации Михайловой на выборы.

В третьем округе, расположенном на территории Петроградского района, традиционно побеждал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В этот раз на выборы выдвинулась его дочь, замглавы Петроградского района Марина Лыбанева. Она за рекордное время собрала подписи и была зарегистрирована в качестве кандидата-самовыдвиженца. Против неё от «Единой России» шла сотрудница ЗакСа Алёна Кукушкина, однако на прошлой неделе она снялась с выборов по состоянию здоровья.

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Комментарии (4)

266219688
Главное здоровья им и счастья в борьбе за здоровье и счастье народа! Лет через 30 внуки пойдут во власть. А мы будем еще счастливее и здоровее!
Товарищ Ленин как сказал: "Верной дорогой идем...". И в светлое будущее. Но мы то верим!
Oleg_I
Повторно снимут, дочурка Серафимыча должна победить любой ценой.
Sadava
А тут третья подкралась. Думаю, Серафимыч в панике. Но придумает. Не допустит. Чекистов подключит. И полицаев.
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