Треш стримеры это такие гопники киберпанка, наступающей эпохи будущего. Такие люди уже получают контракты с большими дядями, например контракт Моргенштерна и Альфа банка. И тут есть важная основополагающая грань, это различие преступления простив личности или преступления прости имущества. Преступление против личности, например недавние подвиги стримеров в Измайловском парке Москвы, должны караться максимальным наказанием, самым суровым. А преступление простив имущества, тут скорее всего будет минимальное наказание. И в будущем разрыв наказания между преступлением простив личности и прости имущества будет только расти. Если ты из BLM и сжег отделение полиции где никого не было, это 3 месяца ареста, но если ты ударил человека это 5 лет строго режима. Такое нас ждет ближайшее будущее, и во многом эту концепцию нового права я поддерживаю.