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Петербургский тиктокер устраивает казни электросамокатам. Хайповый полёт с Яхтенного моста изучает полиция

Тиктокер сбросил с моста электросамокат в Петербурге

Аноним с детским голосом устраивает казни электросамокатам в Петербурге. Видео из TikTok разлетелось по социальным сетям 29 августа.

Ролик опубликован в аккаунте anonim.only. В кадре детский голос анонсирует: «Это видео — ответ на вопрос, где все электросамокаты в России». Затем возникает Яхтенный мост, человек в маске сбрасывает в воду электросамокат. В отправленном в пучину транспортном средстве узнаётся имущество кикшеринга Whoosh. В другом ролике электросамокат сбрасывают с железнодорожного моста на пути.

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В пресс-службе Whoosh уточнили, что съёмки на Яхтенному мосту проходили около месяца назад. Компания уже обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. «Кажется, публикацией хулиганы очень помогли следствию. Массовых подобных случаев не наблюдаем», — добавили в пресс-службе.

4 августа стало известно, что Смольный регламентирует размещение пунктов кикшеринга. Оставленные за их пределами самокаты будут забирать в рамках уборки территории.

На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. К вечеру документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.

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Комментарии (11)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340..
Ivan Topor
Счас он внезапно узнает, что за "шуточный" стрим полагается вполне себе настоящий срок :)
Serj_
Треш стримеры это такие гопники киберпанка, наступающей эпохи будущего. Такие люди уже получают контракты с большими дядями, например контракт Моргенштерна и Альфа банка. И тут есть важная основополагающая грань, это различие преступления простив личности или преступления прости имущества. Преступление против личности, например недавние подвиги стримеров в Измайловском парке Москвы, должны караться максимальным наказанием, самым суровым. А преступление простив имущества, тут скорее всего будет минимальное наказание. И в будущем разрыв наказания между преступлением простив личности и прости имущества будет только расти. Если ты из BLM и сжег отделение полиции где никого не было, это 3 месяца ареста, но если ты ударил человека это 5 лет строго режима. Такое нас ждет ближайшее будущее, и во многом эту концепцию нового права я поддерживаю.
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