Ролик опубликован в аккаунте anonim.only. В кадре детский голос анонсирует: «Это видео — ответ на вопрос, где все электросамокаты в России». Затем возникает Яхтенный мост, человек в маске сбрасывает в воду электросамокат. В отправленном в пучину транспортном средстве узнаётся имущество кикшеринга Whoosh. В другом ролике электросамокат сбрасывают с железнодорожного моста на пути.
В пресс-службе Whoosh уточнили, что съёмки на Яхтенному мосту проходили около месяца назад. Компания уже обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. «Кажется, публикацией хулиганы очень помогли следствию. Массовых подобных случаев не наблюдаем», — добавили в пресс-службе.