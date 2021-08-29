Российские паралимпийцы выиграли ещё 11 медалей на Играх в Токио

В воскресенье, 29 августа, в пятый день Паралимпиады-2020 спортсмены российского Паралимпийского комитета завоевали на Играх в Токио 11 медалей.
Денис Гнездилов два раза обновил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и выиграл золото.
Вера Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге.
Денис Тарасов выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
Анатолий Шевченко взял бронзу в весовой категории до 100 кг в соревновании дзюдоистов.
Юлия Шишова стала третьей на дистанции 50 метров на спине в плавании.
Анна Крившина финишировала второй на дистанции 50 метров вольным стилем.
Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров брассом с мировым рекордом.
Владимир Даниленко завоевал бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем.
Сборная России взяла бронзу в стрельбе из лука среди смешанных команд.
Виталий Гриценко стал третьим в легкоатлетическом забеге на 400 метров.
Анна Сапожникова выиграла бронзовую медаль в прыжках в длину.
В общем медальном зачёте российские паралимпийцы в настоящий момент находятся на третьем месте с 51 завоёванной медалью. У них на счету уже 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых наград.