Российские паралимпийцы выиграли ещё 11 медалей на Играх в Токио

В воскресенье, 29 августа, в пятый день Паралимпиады-2020 спортсмены российского Паралимпийского комитета завоевали на Играх в Токио 11 медалей.



Денис Гнездилов два раза обновил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и выиграл золото.



Вера Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге.



Денис Тарасов выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.



Анатолий Шевченко взял бронзу в весовой категории до 100 кг в соревновании дзюдоистов.



Юлия Шишова стала третьей на дистанции 50 метров на спине в плавании.

