FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Опубликованы образцы ЕГЭ на 2022 год. Экзамен по математике стал сложнее, а по обществознанию спрашивают про новую Конституцию

Демоверсии ЕГЭ на 2022 год опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 28 августа. Задания госэкзамена практически по всем школьным учебным предметам, кроме информатики, были изменены.

Как пояснили в Рособрнадзоре, в следующем году школу окончит первое поколение, которое уже с первого класса училось по новым школьным стандартам, а значит, им нужны обновленные задания госэкзамена. Общественное обсуждение предлагаемых изменений продлится до 30 сентября.

По русскому языку и базовой математике, которые обязательны для всех выпускников, перемен немного, но экзамен по профильной математике стал намного сложнее. Изменения коснулись и госэкзаменов по истории и обществознанию — теперь выпускников школ ждет больше вопросов про Великую Отечественную войну и обновленную Конституцию.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SmehSkvozSlezy
про новую Конституцию спрашивали уже даже на ОГЭ и в этом году... сейчас хотя бы предсказуемо)
265055770
Терешкова уже в вопросах ЕГЭ? Ну и дела.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний