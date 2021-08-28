Опубликованы образцы ЕГЭ на 2022 год. Экзамен по математике стал сложнее, а по обществознанию спрашивают про новую Конституцию

Демоверсии ЕГЭ на 2022 год опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 28 августа. Задания госэкзамена практически по всем школьным учебным предметам, кроме информатики, были изменены.

Как пояснили в Рособрнадзоре, в следующем году школу окончит первое поколение, которое уже с первого класса училось по новым школьным стандартам, а значит, им нужны обновленные задания госэкзамена. Общественное обсуждение предлагаемых изменений продлится до 30 сентября.



По русскому языку и базовой математике, которые обязательны для всех выпускников, перемен немного, но экзамен по профильной математике стал намного сложнее. Изменения коснулись и госэкзаменов по истории и обществознанию — теперь выпускников школ ждет больше вопросов про Великую Отечественную войну и обновленную Конституцию.