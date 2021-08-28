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Таксисты устроили почти две тысячи ДТП в России с начала года

Около 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло в России по вине водителей такси с начала года. Как сообщили 28 августа в пресс-центре МВД России, в них почти 70 человек погибли и еще около 2,5 тысячи пострадали.

Основными причинами ДТП называются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил водителям со стажем менее трех лет отказывать в доступе к заказам в агрегаторах такси.

Ранее в Петербурге был арестован таксист, сбивший в Купчино ограждение и женщину, ждавшую общественный транспорт, а после оставивший место ДТП.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
очевидно, что самокаты должны быть Запрещены!
jump
а всего сколько ДТП произошло с обычными гражданскими машинами?
Аппаратчик мокрой классификации
А самокатчики скока?
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