Таксисты устроили почти две тысячи ДТП в России с начала года

Около 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло в России по вине водителей такси с начала года. Как сообщили 28 августа в пресс-центре МВД России, в них почти 70 человек погибли и еще около 2,5 тысячи пострадали.



Основными причинами ДТП называются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил водителям со стажем менее трех лет отказывать в доступе к заказам в агрегаторах такси.