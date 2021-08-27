В Петербурге арестован таксист, сбивший в Купчино ограждение и пешехода, а после оставивший место ДТП

Следствие указало, что Турдиев является гражданином иностранного государства, где проживает его семья, не имеет постоянной регистрации и места жительства, а также устойчивых социальных связей на территории РФ. Кроме того, Турдиев покинул место ДТП, а значит и от органов предварительного следствия может скрыться.

Фрунзенский суд вынес постановление о заключении под стражу Валиджона Турдиева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом 27 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемый и защитник возражали против меры, указав, что Турдиев намерен возместить вред потерпевшей. Защитник также указал, что обвиняемый, находясь в шоковом состоянии покинул место ДТП, был задержан после самостоятельного прихода в полицию, вину признал, раскаялся, ранее не судим, скрываться не намерен.

ДТП, о котором идёт речь, произошло утром 23 августа в районе дома № 94 по Бухарестской. «Фольксваген Поло» снёс ограждение трамвайной линии и сбил женщину, ждавшую общественный транспорт.