Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на внешнем кольце КАД у развязки с Шафировским проспектом стоят разбитые Volkswagen Polo и «Жигули». На видео видно, что авария перекрыла полдороги, и на месте работают пожарные и скорая.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 15:50 на 37-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек. Его зажало в одной из машин, и его деблокировали прибывшие на место сотрудники МЧС.
ДТП занимает первую и вторую полосы. Движение на внешнем кольце затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», авария усугубила ситуацию на участке и затор там тянется более чем на 6 километров.