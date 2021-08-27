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Три машины столкнулись на КАД у развязки с Шафировским. Пострадавшего вызволяли спасатели

После ДТП с тремя машинами на КАД Петербурга пострадавшего зажало в салоне

Серьезная авария с участием трех машин затрудняет движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. В ДТП пострадал человек.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на внешнем кольце КАД у развязки с Шафировским проспектом стоят разбитые Volkswagen Polo и «Жигули». На видео видно, что авария перекрыла полдороги, и на месте работают пожарные и скорая.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 15:50 на 37-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек. Его зажало в одной из машин, и его деблокировали прибывшие на место сотрудники МЧС.

ДТП занимает первую и вторую полосы. Движение на внешнем кольце затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», авария усугубила ситуацию на участке и затор там тянется более чем на 6 километров.

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