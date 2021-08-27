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«Творчество буквально поражает». Шойгу получил почетное звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства

Шойгу вручили диплом о присвоении почетного звания от Союза художников декоративно-прикладного искусства

Директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника. Официальный документ глава ведомства получил на выставке своих работ «Творчество ради жизни» в Казани.

Как сообщает ТАСС 27 августа, Коломийцев пояснил: в союзе посчитали, что у Шойгу очень большой потенциал и талант. Сам министр заявил, что не считает диплом заслуженным.

«На ваши сомнения я скажу словами Аристотеля, что искусство не существует без чувства и эмоций, — парировал эксперт министерства культуры по декоративно-прикладному искусству Андрей Гилодо. — На выставке мы видим абсолютно ярко и насыщенно этот тезис. Действительно, выставка очень чувственная, очень человеческая, здесь блестящие образы-ассоциации».

По словам эксперта, творчество Шойгу буквально поражает человека, который пришел на выставку.

Выставка открылась 21 августа в Национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском Кремле и продлится до 12 сентября. Показ работ Шойгу организовали для развития одноименной благотворительной инициативы, воплотившейся в аукционе, на котором были проданы 10 лотов. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей были направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.

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