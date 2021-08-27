«Творчество буквально поражает». Шойгу получил почетное звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства

Директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника. Официальный документ глава ведомства получил на выставке своих работ «Творчество ради жизни» в Казани.



Как сообщает ТАСС 27 августа, Коломийцев пояснил: в союзе посчитали, что у Шойгу очень большой потенциал и талант. Сам министр заявил, что не считает диплом заслуженным.



«На ваши сомнения я скажу словами Аристотеля, что искусство не существует без чувства и эмоций, — парировал эксперт министерства культуры по декоративно-прикладному искусству Андрей Гилодо. — На выставке мы видим абсолютно ярко и насыщенно этот тезис. Действительно, выставка очень чувственная, очень человеческая, здесь блестящие образы-ассоциации».

