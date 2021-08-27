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Петербурженка обвинила возлюбленного-электрика в сексуальном насилии над детьми 5 и 7 лет

На Новолитовской улице уголовный розыск задержал мужчину, подозреваемого в насилии над детьми 5 и 7 лет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» в отношении 43-летнего электрика. На него заявила гражданская жена.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа, накануне около шести часов вечера в полицию Выборгского района обратилась 33-летняя сотрудница сетевого магазина. По предварительной информации, она сообщила, что днем раньше, когда её час — с восьми до девяти вечера — не было дома, гражданский муж, 43-летний электрик, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её детей — 7-летней девочки и 5-летнего мальчика.

Через несколько часов мужчину задержали в квартире на Новолитовской улице, где проживает семья.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения для мужчины.

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Комментарии (6)

zlopopik
Что-то как-то слишком сложно. Двое детей, мальчик и девочка... То ли электрик разноплановый, то ли мать решила наказать сожителя.
spb7771250
РСП - зло.
Мурыч
Если этого расстрэлять, то что тогда делать с убийцей 8-летней девочки?
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