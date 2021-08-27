Петербурженка обвинила возлюбленного-электрика в сексуальном насилии над детьми 5 и 7 лет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» в отношении 43-летнего электрика. На него заявила гражданская жена.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа, накануне около шести часов вечера в полицию Выборгского района обратилась 33-летняя сотрудница сетевого магазина. По предварительной информации, она сообщила, что днем раньше, когда её час — с восьми до девяти вечера — не было дома, гражданский муж, 43-летний электрик, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её детей — 7-летней девочки и 5-летнего мальчика.

