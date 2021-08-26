Объявлена программа фестиваля «Балтийский дом». Привезут нового Крымова и «Макбета» из Италии

Объявлена программа XXXI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Тема смотра, который в этом году пройдёт в Петербурге с 6 по 20 октября, — «Бесы ХХ-21». В опубликованной афише — спектакль по Шекспиру литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса, постановка обладателя «Золотой маски» Дмитрия Крымова «Двое» и «Макбет» итальянского режиссёра Алессандро Серра.



Фестиваль откроется постановкой Дениса Азарова «Сад» по пьесе Алексея Шипенко. В главной роли — Юлия Ауг. Проект уже видели москвичи на сцене Электротеатра Станиславский. Режиссёр обратился к реальной истории из средневековой Португалии и сосредоточился на биографии возлюбленной дона Педру, Инес де Кастро. Женщина была казнена и посмертно возведена в королевский сан.

