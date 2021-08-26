Объявлена программа фестиваля «Балтийский дом». Привезут нового Крымова и «Макбета» из Италии

Объявлена программа XXXI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Тема смотра, который в этом году пройдёт в Петербурге с 6 по 20 октября, — «Бесы ХХ-21». В опубликованной афише — спектакль по Шекспиру литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса, постановка обладателя «Золотой маски» Дмитрия Крымова «Двое» и «Макбет» итальянского режиссёра Алессандро Серра.
Фестиваль откроется постановкой Дениса Азарова «Сад» по пьесе Алексея Шипенко. В главной роли — Юлия Ауг. Проект уже видели москвичи на сцене Электротеатра Станиславский. Режиссёр обратился к реальной истории из средневековой Португалии и сосредоточился на биографии возлюбленной дона Педру, Инес де Кастро. Женщина была казнена и посмертно возведена в королевский сан.
«Двое» Крымова сыграют 19 и 20 октября. Как заметил журнал «Театр» эту фантазию о встрече великого комика и великого трагика Соломона Михоэлса и Чарли Чаплина петербуржцы увидят даже раньше москвичей. Главные роли исполнят Максим Виторган и Роза Хайруллина.
Петербургский «театр post» покажет «Пушечное мясо» Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко, а Роман Муромцев из «Балтийского дома» представит постановку по мотивам «Шатунов» Юрия Мамлеева. Это произведение долго не издавалось официально, потому что рассуждения героев о смерти и убийстве многие издатели считали слишком провокационными.
Особое внимание организаторы смотра надеются привлечь к «Макбету», который в итальянском Театре Сардинии поставил режиссёр Алессандро Серра. Этот спектакль — лауреат театральной премии Италии UBU и Национальной премии театральных критиков 2017 года. Показ запланирован на 12 октября.
Полная программа опубликована на сайте «Балтийского дома».