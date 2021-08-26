Россияне выиграли 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

Награды высшего достоинства завоевали велогонщик Михаил Асташов в гонке преследования на 3000 м на треке, пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом и фехтовальщик Александр Кузюков в турнире шпажистов на колясках в категории В.
Серебро взяли пловцы Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием) и Артем Исаев (100 м брассом), а также шпажисты-колясочники Максим Шабуров (категория А) и Виктория Бойкова (B).
Бронзовые медали выиграли пловцы Артем Жданов (100 м вольным стилем), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Владимир Сотников (100 м на спине) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).
Всего на счету отечественных спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Российская команда занимает третье место в медальном зачёте. Возглавляет его Китай (8, 5, 10), на втором месте — Великобритания (6, 7, 3).