Россияне выиграли 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

Награды высшего достоинства завоевали велогонщик Михаил Асташов в гонке преследования на 3000 м на треке, пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом и фехтовальщик Александр Кузюков в турнире шпажистов на колясках в категории В.



Серебро взяли пловцы Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием) и Артем Исаев (100 м брассом), а также шпажисты-колясочники Максим Шабуров (категория А) и Виктория Бойкова (B).



Бронзовые медали выиграли пловцы Артем Жданов (100 м вольным стилем), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Владимир Сотников (100 м на спине) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

