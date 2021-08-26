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Россияне выиграли 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

Члены сборной Паралимпийского комитета России выиграли три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на Играх в Токио 26 августа.

Награды высшего достоинства завоевали велогонщик Михаил Асташов в гонке преследования на 3000 м на треке, пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом и фехтовальщик Александр Кузюков в турнире шпажистов на колясках в категории В.

Серебро взяли пловцы Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием) и Артем Исаев (100 м брассом), а также шпажисты-колясочники Максим Шабуров (категория А) и Виктория Бойкова (B).

Бронзовые медали выиграли пловцы Артем Жданов (100 м вольным стилем), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Владимир Сотников (100 м на спине) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

Всего на счету отечественных спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Российская команда занимает третье место в медальном зачёте. Возглавляет его Китай (8, 5, 10), на втором месте — Великобритания (6, 7, 3).

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Комментарии (1)

lamer
Сильные духом люди. Порадуемся за них.
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