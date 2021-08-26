«Если сносить все, что поступает». Смольный потратит на избавление от всех незаконных строений в 10 раз меньше, чем нужно

На исполнение всех поступивших заявок на снос незаконных строений комитету по контролю за городским имуществом понадобится 2 млрд рублей. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Смирнов 26 августа в ходе нулевых чтений по проекту бюджета. Расчет делался в ценах текущего года, уточнил он.
При этом сейчас в бюджет на 2022 год на демонтаж объектов заложено 136 млн рублей, но ведомство запросило на эти цели еще 53 млн рублей, а с учетом других мероприятий по освобождению участков (обследование, приведение территории в порядок после сноса) — 62 млн рублей.
Всего ККИ запросил дополнительное финансирование на 2022 год в размере 72 млн рублей.
В сентябре 2021 года вступит в силу гаражная амнистия, которая поможет собственникам незарегистрированных гаражей зарегистрировать их в упрощенном порядке. Всего, по подсчету ККИ, в Петербурге к сносу приговорены 2128 гаражных строений. В ведомстве намерены еще раз пройтись по списку и ликвидировать только те гаражи, которые не подпадают под мораторий.